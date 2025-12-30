王婉諭指經國橋改善設計有疑慮 竹縣府：已修正舊案

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）時力黨主席王婉諭今天說，經國大橋改善計畫存在慢車道與路口衝突、救援動線受阻等有安全疑慮，應停工並重新設計改善，竹縣府說，所提內容多為舊方案已修正，尊重各界意見。

王婉諭今天在新竹縣政府大門口召開記者會，訴求為竹縣府推動經國大橋改善計畫，卻有慢車道路口衝突、機車動線不合理、救援動線受阻等安全疑慮，呼籲縣府應停工、重新設計。

王婉諭接受中央社記者訪問說，現行方案顯示於關鍵路口處，有直行與右轉車流交織，恐會迫使機車在短距離內急遽降速，缺乏足夠的漸變設計與防護措施，事故風險極高。

她說，尤其是在設計上出現多處彎道設計，這會降低通行效率，也增加機車過彎失控的可能性；另在慢車道實際寬度有限，尖峰時段一旦發生事故，恐怕救援車輛無法即時進出。

新竹縣政府透過文字表示，所提內容多為112年的舊方案，此案已多次修正，並經內政部國土署審查通過，縣府尊重各界意見。

工務處長戴志君接受媒體聯訪說，慢車道寬度問題，已將車道寬度擴增至3米，並增設1.5米人行道空間，若遇事故時，共有4.5米的空間足以供救護車輛進出，且人行道空間可為臨時安置人員與車輛使用。

他表示，也已取消經國大橋往嘉豐五路及興隆路的汽、機車實體分隔，避免產生車道彎繞，以降低興隆路與嘉豐五路口車流交織情形，而在往竹北方向慢車道的匯入線型，會用轉彎半徑進行調整。（編輯：張銘坤）1141230