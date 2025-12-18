王婉諭看高虹安二審判決示警：台灣政治落入危險賽局！

政治中心／劉宇鈞報導

新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費案，二審判決「貪污無罪」，高今（18）日將回新竹市府上班。時代力量主席王婉諭說，二審判決會對台灣政治造成深遠影響，且立法院對助理費的詮釋回函內容，恐會讓台灣政治落入極為危險的賽局。

王婉諭17日發文表示，高虹安的二審判決會對台灣政治造成非常深遠的影響，但這跟高要「復職」無關，也跟「判決結果」本身無關。真正的關鍵，是法官做出這個判決的依據。

王婉諭提到，根據高院昨天公布的說明，法官在審理過程中，除了申請釋憲外，也曾發函給立法院，請他們說明助理費的性質。立法院回覆「公費助理經費，是補助立法委員問政需要所須的財力不足」、「本質屬立法委員補助費性質」。白話來說就是：助理費，是立法院給立委的補助，而這個回覆，是整個判決的核心。

王婉諭指出，法官因此認定，即便高虹安確實有要求員工繳回薪資、浮報薪資，但因為這筆錢本質上就是立委的補助，所以不構成貪污，因此，二審才會判決高虹安「貪污」無罪，僅剩「登載不實」成立。

王婉諭也說，立法院回函的說法，聽起來是不是有點熟悉？因為這就是前陣子國民黨立委陳玉珍所提出的修法內容。陳玉珍的意思就是：公費助理費，本來就是給立委的補貼，應該直接入帳給立委就好，為什麼要限制立委怎麼用、規定必須給助理？「那為什麼她的修法內容會與立法院立場一致？因為這根本不是她自己寫的」。

王婉諭直言，根據媒體報導，以及陳玉珍在政論節目上的回應可以證實，其實這個法案，完全就是照抄「立法院法制局」的建議。那法制局為什麼會出這份報告？立法院回函是誰簽呈的？到底是誰輕易的就把國會助理的權益給賣了？立法院長韓國瑜必須對這件事給出交代。

「立法院對助理費的詮釋，我完全無法認同。」王婉諭強調，以她過去擔任立委的經驗，立委每年領到的補貼種類很多：差旅、油資、高鐵票。這些補貼雖然進入立委口袋，但每一筆仍要憑證、要紀錄，這才叫補貼，但助理費完全不是這樣。

王婉諭解釋，助理的薪水是直接匯入助理本人帳戶，勞健保掛在立法院。每個月立委都要提報名冊、薪資清冊，若薪資沒補滿上限，立法院也不會全額撥款，這怎麼會是立委的「補貼」？至於判決中提到，立法院改成「撥給助理」是因為稅務問題，更是完全理解錯誤。當初這樣改的真正原因只有一個：如果錢先進立委口袋，就會出現大量「中飽私囊」，根本不會真正流向助理。

王婉諭質疑，立法院這種詮釋方式，等於為司法實務開了一條非常、非常危險的路，高虹安案相對「小」，一審認定的犯罪所得大約 11 萬元，但是如果此例一開，那立法院以後可能就不會再出現任何「詐領助理費」的貪污了。因為既然這筆錢「本來就是立委的補貼」，那就算立委找人頭、找家屬，將每月57萬的助理費全部納為己有，根本也不違法，這才是真正的「貪污合法化」。

王婉諭說，貪污的金額大小當然很重要，但更重要的是，我們要怎麼守著那條界線，不能讓認真依法做事的人變成傻子，而讓挪用公帑的人反而取得正當性，否則台灣政治很可能全面沉淪。

王婉諭坦言，對於她來說，不論判決結果如何都應該尊重，不論法官的個人立場為何、法律見解為何，都相信是依照證據說話、依法判決。唯有如此，我們才能守護民主法治的精神，否則，司法就會一下活了，又一下死了，況且本案尚在訴訟中，最後定讞的結果是什麼，誰也不知道。

王婉諭認為，但是在這個判決中，立法院的回函內容，對於法庭判決實在造成太大的誤導，這會讓台灣政治落入極為危險的賽局，韓國瑜必須出面說明。這不只是為了守護上百位助理的權益，更是要阻止這樣的錯誤詮釋，開啟了台灣政壇的潘朵拉盒子。

