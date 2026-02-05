王婉諭砲轟籃協！謝典霖透露將卸下籃協重擔

謝典霖說，自己將卸下籃協理事長，點名由童子瑋接棒。(資料照，記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕時代力量黨主席王婉諭日前在臉書發長文，痛批謝利用人頭會員掌握籃協、造成台灣籃球空轉，還因宿醉導致籃協去年3度流會。謝典霖透露自己即將交棒，下一任中華籃協理事長是總統賴清德的外甥、基隆市議長童子瑋，應該可以拿到更多政府資源，讓籃協更好。

謝典霖目前已暫不接電話，但2日做豪宅二度開箱時，他曾提及籃協近年傳出的爭議，他說，籃協理事長權限沒有外界想像的大，主要是幫忙找資源，協會裡有很多副理事長是球團老闆，錢不夠時大家就去找錢來貼、為國家隊付出。他認為愛籃球不必分黨派，像童子瑋就在跨聯盟比賽找到陽明海運來贊助。他並透露童子瑋將接任下屆籃協理事長，「我覺得他是很好的人選」，童是總統賴清德外甥，可以拿到政府的資源，「我拿不到啊！我募款已經募得很辛苦了！」

廣告 廣告

謝典林說，他籃協理事長這個擔子可以放下，只要有人來接，就算他是民進黨都好，但他希望國人認清一個事實，台灣籃球在國際是比較難得獎牌的，它不像桌球、羽毛球等單人運動項目，容易拿牌，如果台灣籃球打進亞洲盃四強已屬難得，若要打到世界盃，就只有32隊，更是不容易。

他也透露自己的兒子也在打HBL(高中籃球聯賽)，他很清楚台灣籃壇的問題，因為台灣籃球隊從國高中到大學的養成階段沒辦法整合，就因為每個高中要為自己的球隊募款，教練為了生存，要四處募款又要打進名次，相當辛苦。以日本為例，他們為了打進2020東京奧運，2010年就進行10年計畫，由國家統籌養成，這些都涉及跨部會整合及很多法令問題，如何讓優秀的外籍球員進來，這又牽涉到移民署，「很多問題不是單靠籃協理事長就可以解決，我們都知道、也努力過了。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

與中國官媒砲口一致！ 黃國昌開轟谷立言 AIT直球回應了

主動受訪大罵徐巧芯「沒道德」 杜秉澄：若繼續從政對台灣是災難

抓包黃國昌編故事騙美大咖參議員 張育萌批民眾黨「越洋詐騙」

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

