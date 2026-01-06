王婉諭若選新竹 王興煥：「台灣前進」不是小綠、一定相挺

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的台灣前進陣線今舉行「台灣人民，不再只能承受政治苦果：台灣前進陣線（Taiwan GoGo）2026 第一波候選人亮相」記者會，公布2026年九合一大選第一波提名名單，並由候選人簽署承諾書。圖為台灣基進黨主席王興煥、台灣基進內湖南港候選人吳欣岱、台南第七選區候選人吳依潔。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 4個小黨合組的「台灣前進陣線」今(6)日公布7名2026年市議員候選人，對於時代力量若提名王婉諭參選新竹縣市長，其他2個小黨都說，他們會共同討論提名問題，沒有單獨宣布問題，台灣基金黨主席王興煥表示，「所以一定會相挺」，他也強調，「台灣前進」不是小綠，「我們的任何政治判斷，不再是以民進黨或民進黨的支持者的反應做前提」。

「台灣前進陣線」(Taiwan GoGo」今日在台大校友會館舉行「台灣人民，不再只能承受政治苦果」記者會，推出第一波共同提名的7個2026年市議員候選人。分別是：

吳欣岱｜台灣基進候選人（南港內湖，台北市第二選區）

吳依潔｜台灣基進候選人（永康，台南市第七選區）

鄒明諺｜時代力量候選人（大里霧峰，台中市第十三選區）

甘崇緯｜台灣綠黨共同召集人、候選人（新莊，新北市第三選區）

張佑輔｜台灣綠黨候選人（新深石坪烏，新北市第九選區）

陳宛毓｜小民參政歐巴桑聯盟候選人（三重蘆洲，新北第四選區）

沈佩玲｜小民參政歐巴桑聯盟候選人（桃園，桃園市第一選區）

媒體詢問，外界認為4個小黨比較親民進黨態度，比較對立的人甚至批評是側翼或尾巴黨，如果時力提名王婉諭參選新竹縣市長，但民進黨也提名自己的候選人，其他3個政黨否會支持王婉諭呢？

王婉諭沒有說她自己會不會參選。她說，他們4個政黨都持續評估縣市首長提名可能。

台灣綠黨共同召集人王彥涵說，他們四個小黨是從2024年4月開始持續溝通，把堅持、願意有彈性地方做很多梳理，而組合的陣線。對於媒體追問，那到底會不會支持王婉諭，王彥涵說，「台灣前進的伙伴都會支持」。

媒體也詢問，基進黨與台獨聯盟關係密切，獨盟已經表態支持林俊憲參選台南市長，但如果民進黨初選的結果是陳亭妃出線，還會支持陳亭妃嗎？還是因為對手是國民黨的謝龍介，所以也會支持陳亭妃？

台灣基進黨主席王興煥回說，台灣前進2026的提名都是4個政黨及無黨籍伙伴整體協調結果，「所以，不論是縣市議員參選人或布局到縣市長層級，這都是台灣前進內部共識結果，所以一定會相挺，不會在沒有共識時，有一個單獨的所謂的宣布參選。」

對於台灣前進被認為小綠，王興煥說，這是台灣政治基底，因為他們都是以台灣為主體、為優先。如果是因為台灣優先就是親民進黨，他想問，為什麼可以有不忠於台灣的政黨存在的台灣的政壇？「我們都是以台灣為優先的，但是我們並不是民進黨的側翼，台灣優先並不是民進黨所獨享政治價值」。

王興煥說，台灣基進的確跟獨盟關係很近，林俊憲是台獨聯盟盟員，「但是台獨聯盟是台獨聯盟，台灣基進是台灣基進。台灣前進不是小綠，我們政治組合一邊要對抗藍白亂政，一邊要監督民進黨的施政，我們要堅定的走第三路線、要堅定的接地氣，要為小市民代言，所以，我們有我們的主體。」

王興煥說，他們要支持那個候選人，台灣前進內部會經過獨立判斷、經過有共識，而決定要不要支持。而不是因為民進黨的關係，「我們的任何政治判斷，不再是以民進黨或民進黨的支持者的反應做前提」，「我們的判斷是秉持著我們自己的專業良知來進行」，「甚至我們可以布局到縣市長層級，我們台灣前進是一個有主體性的政治組合，我們有我們的主體性」。

另外，媒體也說，小民歐巴桑主席批評藍綠白在國會不斷惡鬥，能否具體說明一下，民進黨有哪一個是值的被提出來、讓她批評的惡鬥例子？小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵表示，民進黨當然盡他們自己最大努力去實踐他們的想法，但這麼多年當中，民進黨也慢慢跟人民脫節。她覺得這幾年政治狀態，民進黨在艮多溝通協調可以擔負起更多的責任。如果它把焦點放在立法院跟其他政黨鬥爭的時候，其實讓人民只會看見他們兩邊好像僵持不下，不會去看見為什麼你同不同意這個修法。

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的台灣前進陣線今舉行「台灣人民，不再只能承受政治苦果：台灣前進陣線（Taiwan GoGo）2026 第一波候選人亮相」記者會，公布2026年九合一大選第一波提名名單，並由候選人簽署承諾書。圖為時代力量黨主席王婉諭、時代力量大里霧峰候選人鄒明諺。 圖：張良一/攝