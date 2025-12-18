即時中心／温芸萱報導

時代力量主席王婉諭近日被點名2026可能轉戰新竹市長，引發關注。對此，時代力量發言人廖子齊今（18）日表示，黨內確實聽到新竹市、新竹縣與苗栗等不同參選討論，但仍在評估，尚未定案。她指出，新竹市藍白合趨勢明顯，非藍白勢力面臨結構性挑戰，關鍵在於能否整合多數支持，時代力量將保持開放態度，與其他本土政黨尋找對新竹最好的可能。

近日傳出王婉諭可能在2026年地方選舉轉戰新竹市長。對此，時代力量發言人廖子齊今日回應表示，近期確實有不少討論，包含王婉諭未來可能參選的方向，從新竹市、新竹縣到苗栗縣都有不同聲音，相關意見黨內都已聽到，但目前黨內仍在評估階段，尚未做出任何決定。

廖子齊指出，王婉諭長期投入公共事務，歷練相當完整，早年的工作經驗也與新竹有深厚連結，不論從能力、經歷或地緣關係來看，都是具有高度競爭力的人選。不過他也坦言，新竹市目前藍白合態勢明顯，對非藍白勢力而言，整體選戰結構相對艱困，因此關鍵並不只在於推出哪一位候選人，而是非藍白勢力能否整合社會多數支持，推舉出最強且具共識的人選。

快新聞／王婉諭轉戰新竹市？時力回應了

時代力量發言人廖子齊。（圖／時代力量提供）

最後，廖子齊強調，時代力量將持續保持開放態度，未來也不排除與其他本土政黨進一步討論合作的可能性，目標是共同尋找對新竹發展最有利、也最能回應市民期待的方案與人選。

時代力量黨主席王婉諭。（圖／民視新聞資料照）

