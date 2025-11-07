王婉諭轟健保補充保費：柿子挑軟的吃！大戶設上限郭台銘少繳200倍

【記者林欣恬／綜合報導】衛福部研擬健保補充保費三大改革，利息股利年收逾2萬要課健保補充保費，此舉引發民怨沸騰，卓榮泰院長也已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。時代力量黨主席王婉諭痛陳政府此舉無疑是柿子挑軟的吃，找最好欺負的小資存股族開刀，並透露在政府設大戶上限後，若以今年約能領到100億鴻海股利的郭台銘來說，在不設上限前，要繳2.11億的補充保費；但在設5,000萬上限後，只需繳納105.5萬，整整差了200倍！

王婉諭表示，衛福部研擬健保補充保費改革一出，無疑是找小資族扛健保財務黑洞，但這個政策方向，根本就是錯的，她痛批健保在找財源時找錯對象了。

她以數字引證，表示只要年度累計2萬元的門檻，等於每個月只要領1,667元股利就會被課補充保費。意即衛福部希望從這480萬人，來增加100到200億的補充保費收入。而以台股平均4%殖利率計算，只要有50萬元的股票投資就會達標。她直呼：「這是一個工作幾年、認真存錢的年輕上班族，很可能就會被納入的門檻。」

反觀一次領很多股利的大戶，在扣繳上限從1,000萬提高到5,000萬之後，台灣約有1,000名高所得者，預計增加6億元的保費收入。也意即480萬小資族要扛100到200億的增收目標，而 1,000人的大戶卻只要扛6億，她痛批，這根本不是「量能付費」。

王婉諭並以今年可領到約100億鴻海股利的郭台銘為例，表示在不設上限的情況下，郭台銘要繳2.11億元的補充保費，但若設出5,000萬上限，只需繳納105.5萬，整整差了200倍！

王婉諭並質疑從股利收補充保費的合理性，表示股利是公司已繳20%營所稅的稅後盈餘。分給股東後，股東要繳綜所稅，現在還要繳補充保費。這是剝三層皮了。

她痛批，若真要把股利剝三層皮，那是否也應考慮一下其他的資本利得？如果只是因為「影響範圍太大、行政成本太高」，就找最好欺負的小資存股族開刀，這未免太柿子挑軟的吃。

她直指健保改革的問題源頭，在於改歪的二代健保，表示當初歷經扁、馬兩任政府規劃的「家戶總所得制」，因為「因改革幅度甚大，不易凝聚社會共識」，最後只好推出了奇形怪狀的變形版二代健保，把六大類所得拉出來單獨收補充保費，既不能真實反映家戶負擔能力，又製造了一堆不公平。

在蔡英文政府上任前，也再次主張朝向「家戶總所得制」的改革方向，但沒有具體進度。若行政院長卓榮泰已指示衛福部「暫緩規劃」補充保費政策，要不要請行政院不要在枝微末節上打轉，打開過去的政策白皮書，重啟健保改革吧！

