王婉諭：2027不是空穴來風 習近平已下令解放軍做好攻台準備

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨日公開指出「中國將以2027年為目標完成武統台灣準備」一事，時代力量黨主席王婉諭今（27）日表示，這是我國史上首次由元首直接揭露中共具體侵略時程，但絕非賴總統「自行推論」，而是累積多年的國際情報判斷與軍事評估。她痛批國民黨立委急著跳出來反應過度，「忽視訊號才是真正危險」。

王婉諭指出，2027之所以成為國際安全圈持續關注的關鍵年份，最早源自美國印太司令戴維森（Philip Davidson）於2021年國會聽證會上的警告，認為中國解放軍可能在2027年具備攻台能力，這也被稱為「戴維森窗口」。2024年，美國蘭德公司（RAND）受國會委託的研究報告更進一步明確指出，解放軍將在2027年前完成侵台準備。

更重要的是，王婉諭提到，美國國防部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）上週在國會作證時再度確認：中國國家主席習近平已親自下令解放軍在2027年前做好攻台準備。這些跡象並非巧合，而是指向同一個時間點。

她進一步分析，背後牽涉兩項重大政治意義：其一，2027 年中共將召開二十一大，若能宣稱「解決台灣問題」，將成為習近平續任的最強政治工具。其二，2027 年適逢解放軍建軍百年，在中國政治文化中具有象徵性高度，習近平更希望以軍事突破作為「歷史定位」。

王婉諭強調，解放軍完成「準備」並不等於必然動武，但中國以 2027 年為目標推進軍事能力，意圖已經相當明確。「我們可以期待和平，但不能忽視侵略者正在準備。」

