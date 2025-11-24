王婉霏太正！「咻比嘟華」3人同時追 夯曲「1件事」讓吳宗憲氣炸

劉耕宏、小鐘、小馬，當年都苦追王婉霏。取自本人IG、臉書



「咻比嘟華」成軍28年，由吳宗憲、劉畊宏、倪子鈞（小馬）、鐘昀呈（小鐘）、陳熙（陳錚）所組成，近日三名成員合體，包括了吳宗憲與、小鐘、小馬，吳宗憲馬上爆料，現在是劉畊宏妻子的王婉霏，當年因為太正，因此當年小鐘、小馬也狂追王婉霏，甚至有一次小馬有次打電話給王婉霏，劉耕宏接起來，還怒斥小馬別再打了。

羅志祥、何美主持的節目《綜藝OK啦》上，三人暢聊當年團體生活的大小事，吳宗憲說，「《咻比嘟華》裡面只有我是正人君子，有天錄影來了一個正妹，那個女生3個人在追，就是他們3個，那個女生就是王婉霏。」

廣告 廣告

小鐘也還原當年狀況：「我們出外景要找人玩遊戲，發現這個女生超正的，我跟小馬想要認識她，結果畊宏看到就說『兄弟，這個我要了』！」小馬接著補充：「後來我們都有跟她留電話，有一次我打給婉霏，她一直不接，後來一接起來是畊宏，他說『你不要再打來，我們在看電影』。」讓現場全都笑翻。

小鐘也還原《世界末日》的花序，他坦言曾對吳宗憲心生不滿：「因為那時候憲哥手上有8個節目，每次宣傳，憲哥都缺席。」小鐘也向吳宗憲道歉：「那時候杰倫幫我們寫了《世界末日》，因為憲哥很忙，我們就先分配每個人要唱的部分，分到最後只給憲哥兩句，憲哥臉綠到說『這首歌是主打歌，我花錢拍MV，全部都是你們的鏡頭像話嗎』？」

小鐘也很感激吳宗憲當年提攜：「憲哥幫我們出唱片，還帶我們去主持《Jacky Show》，讓我們有很好的收入，所以我現在很恨劉畊宏。」小鐘進一步解釋：「《世界末日》賣得很好，畊宏說『下一張會賣得更厲害，但這節目形象很差，繼續主持會影響唱片銷量』，我跟小馬集體去跟憲哥請辭。」吳宗憲也坦言，當年完全無法理解他們的想法。

更多太報報導

18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

政大政治系邀黃國昌講座「開放QA」 遭灌爆留言「會被嗆白癡問題嗎？」