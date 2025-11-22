王嫚萱穿比基尼秀火辣身材 側身入鏡「肚子凸出像懷孕」

王嫚萱今年與大7歲圈外人結婚。（圖／中時資料照）

藝人王嫚萱（原名湘瑩）今年與大7歲圈外人結婚，由於罹患子宮肌腺症，生理期時會爆痛，1天必須吃6、7顆止痛藥，在醫生建議下安裝避孕器，目前已經拿掉，希望能夠順利懷孕，不過稍早曬出穿著比基尼的辣照，只見肚子部分非常明顯，讓她驚呼：「大到像懷孕」。

王嫚萱在社群PO出跟老公到峇厘島度假的影片，只見她穿著性感泳裝入鏡，露出雪白肌膚以及性感小蠻腰，接著透露這5天的行程：「去峇里島每天都在吃」，接著改以入側身入鏡時，只見肚子明顯凸出一坨，彷彿懷孕好幾個月，立刻遭到在旁的老公嘲笑，她則是狠瞪老公一眼，接著不忘自嘲：「其實是滿肚子大便」。

影片曝光後，立刻湧入大批網友留言，不過多數人還是給予稱讚：「我的女神還是很漂亮」、「肚子還是平整的啊」、「美麗的女神週末愉快，保持好身材，好苗條，真的好美」、「可愛的嫚萱」、「身材還是很好看」、「還是一樣美麗動人」。

王嫚萱年初宣布結婚，正式升格為人妻，對於有網友提及當年計程車事件，並且留言狠酸，她表示不會特別在意酸民的留言，高EQ表示：「都過那麼久了，老公看看也是笑啊」，接著不忘自嘲：「我還是會坐計程車啊」。

王嫚萱八月拆除避孕器。（圖／大愛電視台提供）

