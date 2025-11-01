王子不倫人妻粿粿！網挖他傳訊王品澔「想看吃另一個」怒轟：噁到爆
娛樂中心／台北報導
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌王子，事後王子坦承兩人相處確實「超過了朋友間應有的界線」，但否認介入他人婚姻，今（1）日粿粿拍攝17分鐘長片回應此事。如今網友起底王子過去的社群足跡，發現他對「美國團」友人王品澔留的文字，引發聯想。
王子遭爆偷吃粿粿新聞曝光後，兩人過去出遊互動影片被挖出，其中一段兩人跟簡廷芮在美國搭摩天輪，網友發現簡廷芮的手放在王子腿上，身上穿的還是王子外套。還有人翻出王子跟簡廷芮在社群上的曖昧對話，簡廷芮說：「喜歡海」，王子接話說：「我以為喜歡我…」，簡廷芮又回：「只可能喜歡你….後面的海。」還有網友發現范姜彥豐已經取消王品澔、簡廷芮追蹤。
甚至還有人猜測簡廷芮跟王品澔會不會也是一對？直播主天后闆妹近來更在Threads爆料「其實那群好友，還有一對沒有被爆」，引發網友熱議。但也有網友認為感覺王品澔只是煙霧彈。如今網友翻出王品澔4月16日貼出在美國吃熱狗的照片，當時王子留言：「想看吃另外一個。」今年6月23日王品澔分享拿著長條狀食物照片，王子留言：「第五張有特別的感覺。」王品澔則好奇回：「哥，可透露一下？」如今因為王子偷吃粿粿新聞曝光，許多網友紛紛反感表示：「噁到爆，這是性騷擾了」、「發現王子的留言真的有夠噁爛的那種」。
