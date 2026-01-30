王子不倫戀粿粿吃尾牙挨轟！小煜離婚後首現身：就讓他消失

小煜離婚後首度公開現身。（圖／果陀劇場）





棒棒堂成員「小煜」楊奇煜2025年9月結束5年婚姻，昨（29）日出席果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》記者會，恢單後首度露面，笑說每天「1打2」當單親爸很忙，目前滿適應的沒有負面情緒。至於團員「王子」邱勝翊捲婚外情，現身吃尾牙挨轟，小煜坦言兩人仍有聯絡。

小煜離婚近半年，透露現在的生活是起床就要與孩子們「打仗」，生活忙碌卻也很規律，雖然兒子要教很多遍才懂，但在終於學會的那一刻很有成就感；有在培養兒子們的唱歌技巧，笑說兒子在劇場會鎖定漂亮大姊姊，纏著對方不放：「兩個都滿色的！」

談到團員王子與粿粿（江瑋琳）婚外情後，演藝事業全面停擺3個月，日前低調出席經紀公司喜鵲娛樂的尾牙被網友罵翻，小煜表示兩人還有聯繫：「就讓他消失就好，我也沒辦法代替他講什麼東西。」團體「棒棒堂」多人涉入閃躲兵役案件，合體可說是機會渺茫，他則是對團體的感情依舊很深：「只要粉絲有需要、團員有意願，我絕對一定會挺他們到底。」

