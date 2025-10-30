王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出

王子被爆出偷吃已婚人妻粿粿。（圖／翻攝臉書／王子 邱勝翊）

男星范姜彥豐29日在社群媒體痛訴，指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌藝人邱勝翊（王子），震驚演藝圈。他不僅點名兩人偽裝成朋友互動，還提到有共同友人知情卻選擇幫忙隱瞞，讓他感到格外痛心。事件爆發後，網友也翻出王子先前受訪談及戀愛模式的片段，內容提及他習慣以「多人出遊」方式避開外界注意，與目前的指控情節不謀而合，引發熱議。

王子曾在節目《來吧！哪裡怕》中談到個人戀愛觀時表示，自己偏好與演藝圈內人士交往，因為能掌握對方背景與朋友圈，比起與圈外人相處來得更為自在。他直言：「除非是很熟的朋友介紹，否則我對不熟的圈外人會很難建立關係。」

此外，他也透露自己交往期間幾乎不會選擇外出約會，而是偏好在家裡共度時光。他強調：「我沒有單獨跟女朋友出去過，就都是在家，要嘛都是一群人。」甚至直言，若沒有打算公開戀情，絕對不會與對方一同出門，以避免被拍到，引發不必要的揣測，相對的他也說，若在外頭只有兩人被拍到，大多是「沒有怎麼樣的」關係。

該段舊影片被翻出後，引發不少網友討論。由於范姜彥豐指控王子與粿粿常以朋友聚會為名進行私下約會，不少人將兩者連結，質疑王子是否長期以「群體出遊」作為掩護感情的手段。不少網友留言指出：「好海王的言論喔，還要搞群體的煙霧彈」、「一切都有蛛絲馬跡」、「所以朋友的老婆你最知根知底了」、「原來這是出軌法則。」

