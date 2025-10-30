王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出
男星范姜彥豐29日在社群媒體痛訴，指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌藝人邱勝翊（王子），震驚演藝圈。他不僅點名兩人偽裝成朋友互動，還提到有共同友人知情卻選擇幫忙隱瞞，讓他感到格外痛心。事件爆發後，網友也翻出王子先前受訪談及戀愛模式的片段，內容提及他習慣以「多人出遊」方式避開外界注意，與目前的指控情節不謀而合，引發熱議。
王子曾在節目《來吧！哪裡怕》中談到個人戀愛觀時表示，自己偏好與演藝圈內人士交往，因為能掌握對方背景與朋友圈，比起與圈外人相處來得更為自在。他直言：「除非是很熟的朋友介紹，否則我對不熟的圈外人會很難建立關係。」
此外，他也透露自己交往期間幾乎不會選擇外出約會，而是偏好在家裡共度時光。他強調：「我沒有單獨跟女朋友出去過，就都是在家，要嘛都是一群人。」甚至直言，若沒有打算公開戀情，絕對不會與對方一同出門，以避免被拍到，引發不必要的揣測，相對的他也說，若在外頭只有兩人被拍到，大多是「沒有怎麼樣的」關係。
該段舊影片被翻出後，引發不少網友討論。由於范姜彥豐指控王子與粿粿常以朋友聚會為名進行私下約會，不少人將兩者連結，質疑王子是否長期以「群體出遊」作為掩護感情的手段。不少網友留言指出：「好海王的言論喔，還要搞群體的煙霧彈」、「一切都有蛛絲馬跡」、「所以朋友的老婆你最知根知底了」、「原來這是出軌法則。」
看更多 CTWANT 文章
私密片被看光！薔薔探監晚安小雞手機遭搜身 手機影片曝光喊無奈
王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆
粿粿爆出軌風波！ 網挖出「范姜彥豐4大條件」：完勝王子
其他人也在看
粿粿3年前「答應范姜彥豐求婚」照片被挖 王子反應震驚粉絲：細思極恐
棒棒堂王子（邱勝翊）捲入粿粿與范姜彥豐婚姻風波，范姜指控兩人婚內出軌。過去王子模仿范姜求婚照的舊照被挖出，引發網友熱議「細思極恐」。對此，粿粿與王子雙雙發聲澄清，強調並非破壞婚姻，事件持續延燒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前「炸裂端倪」嚇爛了
娛樂中心／曾郁雅報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後就有網友挖出范姜彥豐於10月17日突發曬出一張他與粿粿昔日合影，並打上一個「巨大問號」的發文，當時引發瘋猜兩人關係，現在網友才了解到范姜彥豐發文當下的錯愕心情。民視 ・ 9 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 13 小時前
還沒離婚就是第三者！ 王子解釋沒有破壞家庭 作家怒批：邏輯死亡
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導前中信啦啦隊成員粿粿與男星范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女，夫妻倆時常在IG上分享甜蜜互動，是眾人眼中的甜蜜夫妻...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「1對話」藏玄機？
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 6 小時前
上節目被問北韓首都？粿粿竟答南韓 網傻眼：一直笑有夠白目
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）近日身陷婚內出軌風波，老公范姜彥豐還直接爆料小王就是棒棒堂「王子」邱勝翊，此消息曝光，粿粿過去許多上節目片段都被挖出。有網友就發現粿粿被問到北韓首都叫什麼，她竟回答「南韓」，這段畫面曝光讓許多網友看不下去，還有人留言嗆「粿粿狀況外一直笑有夠白目，一點也不認真！有夠隨便！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
范姜豐彥傳「求償1200萬」 王子活動喊卡廠商回應了
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，夫妻倆如今進入離婚協商當中。而有網友整理出王子行程，他後天（11/1）原定有一日店長活動，如今也取消了。王子如今捲入粿粿婚變風波，形象受到重創，他原本這週六有一日店長自由時報 ・ 7 小時前
王子捲粿粿婚外情 兩天後活動「突然喊卡」另有原因
王子邱勝翊與粿粿29日傳出婚外情，形象重挫，原定11月1日（六）將在百貨舉辦一日店長活動，然而30日突然傳出喊卡，知情人士透露背後原因。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
藍鳥史普林格揮棒受傷緊急退場！總教練嘆「真的糟透了」 球迷反應兩極
（記者石耀宇／綜合報導）多倫多藍鳥外野主力史普林格（George Springer）在世界大賽第3戰中意外受傷 […]引新聞 ・ 1 天前
「粿」然有鬼！ 網友揪粿粿、王子 早公開調情
「粿」然有鬼！ 網友揪粿粿、王子 早公開調情EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
胡瓜、陳亞蘭「黑臉變包青天」太狂！神祕短片一週飆破31萬次觀看
日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起爆炸性討論！影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，短短一週內即在各大社群平台衝出驚人的 31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」今（29日）答案揭曉，這支極具話題性的短片，原來是全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。而片中那兩位包青天，正是由綜藝天王胡瓜，以及金鐘視帝陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜。鏡報 ・ 15 小時前
換換愛3／交往3年情斷！郭方儒兩年前早預言「新郎不一定是我」
但在今年8月底，時報周刊CTWANT讀者直擊她與一名男子在台北市信義區十指緊扣，經過調查，邱偲琹已結交一名韓國新歡，男方甚至為了這段戀情，開了一個專屬社群帳號，浪漫記錄著兩人愛戀的痕跡。而有意思的是，這帳號在今年6月就已開設，讓這段新戀情似乎有點無縫接軌的味道。...CTWANT ・ 1 天前
不只有粿粿和王子？葛斯齊爆美國行「出軌有兩對」：最佳掩護組
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，王子形象受到重挫，出席的活動、音樂會接連取消。今（30）日狗仔葛斯齊也在社群上爆料，內文直指當時王子等人去的美國行，有兩對出軌。自由時報 ・ 4 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 11 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，健康2.0 ・ 13 小時前
王子爆偷吃粿粿！敖犬突曬「業配1台詞」遭疑背刺他 妻出面急發聲
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」，消息一出炸裂外界三觀。如今有網友翻出敖犬限動po出上架的業配廣告影片，當中台詞「該不會有別人了吧」引發聯想，對此敖犬老婆也緊急留言回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前