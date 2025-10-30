王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜

粿粿背叛婚姻出軌王子，引發喧然大波。（圖／翻攝臉書／粿粿）

藝人范姜彥豐日前公開控訴結婚3年的妻子粿粿婚內與男星王子（邱勝翊）發生不當關係，引爆演藝圈風波。王子隨後坦承與粿粿在其協議離婚過程中「超越了朋友間應有的界線」。然而事件餘波未了，直播圈網紅「天后闆妹」更在社群平台Threads神秘發文表示，「那群好友還有一對沒有被爆」，引發網友熱烈討論。

范姜彥豐表示，粿粿與王子等人今年一同赴美旅行兩週，從那時起女方行為漸趨冷淡，回國後甚至提出「需要更多個人空間」，不願再報備行蹤。之後更常常外出不歸，凌晨才返家，甚至有時乾脆夜不歸營，夫妻關係逐漸疏離。

粿粿與好友美國行，被爆出出軌的其實是兩對。（圖／翻攝臉書／粿粿）

該趟美國行中，隨行者還包括簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人。就在王子與粿粿的緋聞鬧得沸沸揚揚之際，天后闆妹於30日晚間發文：「其實那群好友，還有一對沒有被爆……唉」，並補充「反正你們再等幾天就有消息了」，讓許多網友迫不及待坐等吃瓜。

該則貼文短時間內吸引上百萬次瀏覽與數萬則互動，眾多網友湧入留言表示「另一對看起來就不是大咖，所以爆了也不會紅 」、「看范退追誰 大概能猜得到了吧」、「要爆直接爆就好，說一半是來蹭的吧」天后闆妹也回應「我覺得會有第三方自爆」，更有人打趣提醒她「要先發不自殺聲明」。

資深狗仔葛斯齊同日也在社群發文表示：「西洋出軌團重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」直指圈內有人假戲真做、假公濟私，「藝人常以工作為名行私慾之實，這套看多了。」隨著天后闆妹昨晚也跟著證實此事，更進一步點燃外界好奇心。

