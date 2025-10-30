王子不倫戀粿粿！「草仔粿奶茶」被封先知 一沐日首發聲被讚爆

記者蔣季容／台北報導

范姜彥豐（中）踢到粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自meigo.c IG）

前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，更直指王子邱勝翊是他們婚姻的第三者，消息曝光引發熱議，不少網友也大開諧音梗。其中有網友點名連鎖手搖飲店一沐日的「草仔粿奶茶」，大讚是先知。對此，一沐日今（30）日首度發聲，強調並非先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑。

一沐日被網友封為先知。（圖／翻攝自Threads）

王子、粿粿不倫戀延燒，有網友PO文指出，「一沐日＝渣，之前有出過草仔粿奶茶，原來是先知啊！」對此一沐日回應，「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」；針對有其他網友敲碗諧音梗飲料名，一沐日表示，「這不是我們的行銷方式，謝謝你。」並強調「各位不要再幫我們創造新品了，請把空間留給我們研發部，謝謝。」

廣告 廣告

一沐日喊話網友「不要再幫我們創造新品了」。（圖／翻攝自Threads）

消息曝光後，網友紛紛大讚「支持有性平意識的小編，支持不同流合污的優質品牌一沐日」、「為了這個聲明，覺得今天該破戒來喝個手搖飲了」、「明明可以趁著話題熱度搭順風車，卻願意保留著溫柔厚道的店家，很值得支持」、「都出來制止了，就沒必要再開自以為幽默的玩笑，支持一沐日」、「一沐日讚耶，雖然我不怎麼喝飲料，但衝著這點我這週一定買一杯」。

范姜彥豐29日控訴粿粿「婚內出軌」，表示手上握有明確證據；粿粿則反駁「影片內容與事實不符」，並指出離婚協議談不攏才破裂，強調自己會整理事實、對外說明真相。至於王子則聲明，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。

更多三立新聞網報導

愛妻被點名小心王子！敖犬14字護愛「她很乖」網驚：太敢講

粿粿、王子親密合照被挖出！他神預言「有故事」 千人朝聖：時空旅人

坣娜病逝！生前受「紅斑性狼瘡」所苦 醫嘆：恐引爆全身器官衰竭

立冬6禁忌曝光！命理師揭「1生肖」走大運：年底衝一波

