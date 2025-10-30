王子不倫戀風暴燒到香港！前女友鄧麗欣溫馨慶生 粉狂賀單身贏家

王子與鄧麗欣曾交往3年。翻攝prince_pstar、love_stephy_forever IG

王子（邱勝翊）被范姜彥豐點名介入他與粿粿（江瑋琳）的婚姻，王子昨（29日）發文坦承在女方離婚過程「超過朋友間應有的界線」，等同默認插足他人婚姻。昔曾與王子交往3年最終分手的港星鄧麗欣，昨晚間突在社群放上自己本月15日生日的慶生照，有粉絲恭喜她單身，也有人留言狠酸王子，引發關注。

鄧麗欣15日生日，昨爆出王子插足粿粿與范姜婚姻消息後，晚間，鄧麗欣分享歌迷會為她慶生的照片，表示：「很感謝大家為我表演，看照片就知道我看得有多開心又感動，發覺粉絲們真的很有才華，大家都好聰明呀，不知道是不是像他們的偶像呢？」她更開心的是，粉絲們透過抽卡遊戲，主動把獎金捐給慈善機構，「真的是最棒的生日禮物」。

鄧麗欣喜悅之情，對比王子昨遇上堪稱核彈級的爆料風暴，反差極大。不少粉絲在鄧麗欣的脆發文下留言，除了祝福她生日快樂，有網友意有所指表示「恭喜你單身比較好」，更有酸民留言「對王子出軌人妻有什麼看法」、「王子應該和你在一起的時候已經有偷吃了」？看來粿粿、王子與范姜彥豐3人的感情風波已燒到香港，後續發展受各界關注。



