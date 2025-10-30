王子不倫戀風暴燒到香港！前女友鄧麗欣溫馨慶生 粉狂賀單身贏家
王子（邱勝翊）被范姜彥豐點名介入他與粿粿（江瑋琳）的婚姻，王子昨（29日）發文坦承在女方離婚過程「超過朋友間應有的界線」，等同默認插足他人婚姻。昔曾與王子交往3年最終分手的港星鄧麗欣，昨晚間突在社群放上自己本月15日生日的慶生照，有粉絲恭喜她單身，也有人留言狠酸王子，引發關注。
鄧麗欣15日生日，昨爆出王子插足粿粿與范姜婚姻消息後，晚間，鄧麗欣分享歌迷會為她慶生的照片，表示：「很感謝大家為我表演，看照片就知道我看得有多開心又感動，發覺粉絲們真的很有才華，大家都好聰明呀，不知道是不是像他們的偶像呢？」她更開心的是，粉絲們透過抽卡遊戲，主動把獎金捐給慈善機構，「真的是最棒的生日禮物」。
鄧麗欣喜悅之情，對比王子昨遇上堪稱核彈級的爆料風暴，反差極大。不少粉絲在鄧麗欣的脆發文下留言，除了祝福她生日快樂，有網友意有所指表示「恭喜你單身比較好」，更有酸民留言「對王子出軌人妻有什麼看法」、「王子應該和你在一起的時候已經有偷吃了」？看來粿粿、王子與范姜彥豐3人的感情風波已燒到香港，後續發展受各界關注。
藝人范姜彥豐今（29日）日在IG上發布震撼發聲，直指老婆粿粿婚內出軌圈內好友王子邱勝翊，心碎還原得知老婆與好友王子出軌時，「人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛！心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著，就那一刻好像全世界都要崩塌了。」更直言沒想到與自己結婚生子的另一半，讓他成為「最可笑的人」！
昨日范姜彥豐發聲明和拍影片指控妻子粿粿婚內出軌，震驚全網，掀起軒然大波，經常對時事分享個人看法的知名網紅潔哥，沒多久也在臉書粉絲專頁發文表示，她覺得粿粿與網紅家寧人設很接近，又從有高人氣到翻車，她忍不住提議「+0（家寧）要不直接跟粿粿組團？」，還說可以怒刷...
范姜彥豐29日痛心指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻就此破裂。隨著事件延燒，王子過往情史被挖出，唯一公開認愛的對象是香港女星鄧麗欣，而舊愛對他的醜聞完全無視，反而忙著與閨密及粉絲慶生，笑容滿面被網友大讚「單身狀態超幸福」。
藝人粿粿與王子的婚外情事件引發廣泛關注。而狗仔葛斯齊30日爆料，「西洋出軌團」並非只有一對情侶，而有兩對成員涉及出軌；還指出這樣的情況在藝人圈內似乎已成常態。
王子（邱勝翊）今（29日）被范姜彥豐點名介入他與粿粿（江瑋琳）間的婚姻，王子已發文認了在女方離婚過程「超過朋友間應有的界線」，但他仍強調自己「不是破壞家庭關係的人」。回顧出道19年的王子，雖然花邊新聞不斷，但至今也只認愛過港星鄧麗欣，可惜姐弟戀談了3年仍破局。
粿粿和范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐今（29）日無預警在社群發文同時曬出9分鐘認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈，如今粿粿也發文反擊，經紀公司也做出回應，透露她目前工作現況。
近期陷入連敗低潮的新北國王，今天（30日）在東亞超級聯賽C組小組賽作客挑戰東超新兵昌原LG獵隼，國王
范姜彥豐今（29）日怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，「小王」王子（邱勝翊）情史也遭起底，前一段緋聞是在2023年與席惟倫傳出溫馨接送情，不過兩人矢口否認。如今王子被爆介入粿粿婚姻，席惟倫也在范姜彥豐毀滅式爆料文按讚力挺，看來無論昔日緋聞真偽，她與王子關係恐怕難再回到從前。現在更有網友整理出王子疑似偷吃的時間軸，懷疑他在席惟倫與粿粿的感情線上甚至有重疊。
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領營，紛紛到2人社群洗版。就有網友突發奇想，將王子所發布的聲明丟到Chat GPT分析，最終整理出了「5大缺失」，批評王子的聲明「不是道歉聲明，而是『形象維持＋自我切割聲明』」。
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。不過粿粿發聲否認外遇，反控對方「說了許多與事實不符的內容」。就有不少網友擔心范姜彥豐公審第三者是否會構成誹謗罪，知名網紅律師「雷丘」朱立偉也在臉書分享看法，透露他通常都會勸正宮這是一個「法律風險」不要「節外生枝」、「給自己找麻煩」。
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。不過，今日（30）就有眼尖的網友發現，儘管陷入婚外情風波，粿粿與王子兩人的IG粉絲數不減反增。光是粿粿的追蹤數就從原本的57.1萬，一口氣上升到58.4萬，短短時間內增粉約1.3萬人。這現象也讓不少網友忍不住嘲諷：「應該只是為了方便看戲」。
根據薔薔今（30日）在節目《小姐不熙娣》錄影時分享，前往探監前必須經過層層申請，原本不抱期待，未料順利獲准進入會面。她表示，晚安小雞在監獄中適應良好，不僅能講柬埔寨語，還有「小弟」協助生活事務，當天甚至吩咐獄友幫薔薔一行人買水。她笑稱：「水在監獄裡很貴，他...
今年流感與新冠疫苗接種熱潮持續升溫，至今公費流感疫苗接種已達快400萬人次、新冠疫苗也有近90萬人次，比去年同期增加1.2倍！為便利民眾，11月1日起，全聯及家樂福將設置疫苗接種站，分流施打、減少等待時間，完成接種還可獲得門市準備的小禮物，兼顧防疫與好康。
夏洛特黃蜂全明星後衛「球弟」LaMelo Ball由於在周二117比144敗給邁阿密熱火比賽中向裁判豎中指，被NBA罰款3.5萬美元。
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導藝人范姜彥豐今（29）日突然在社群發文指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，透過影片詳細說明事件的來龍去脈，更怒批王子：「...
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」
生活中心／綜合報導藝人范姜彥豐指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，說手上握有鐵證，網友也把粿粿與王子過往曖昧互動一一被挖出，「徵信社執行長」謝智博先前自曝在處理藝人婚內出軌案件，雖然沒公開當事人姓名，意外曝光兩人談判離婚過程，對於網友質疑范姜彥豐可能也不無辜，他發聲力挺：「絕對可以支持范姜！」
NBA董事會周四全體一致批准洛杉磯道奇老闆Mark Walter成為洛杉磯湖人最大股東，他隨即以100億美元從Buss家族收購超過80%股份，打破7月Bill Chisjholm以61億美元入主波士頓塞爾蒂克聯盟紀錄。
在新北市已有占一席之地的科達建築，不畏房市寒冬，今年進軍北市大巨蛋商圈，將在11月中推出百億大案「杜拜藝術館」。科達建築董事長賴建程一直以為年輕人蓋房為自許，此次首次在北市推案。他強調，此案九成房型總價都在3千萬以下，是台北市近10年來首見。
幾天前，朋友的媽媽說要把房貸繳清，而且要「一次把清償＋塗銷都辦完」，我提醒她：「可以盡快繳清，也可以申請清償收據或證明，但不一定要塗銷。」她愣了一下，滿臉疑惑地問：「不是應該一次做完，才算乾淨嗎？」我說出真正替她緊張的事：「不塗銷還能在某種程度上，避免被詐騙集團盯上！現在很多詐騙集團，專挑『名下房屋完全沒設定抵押』的屋主下手……」