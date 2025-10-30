王子不倫時間軸曝！約會席惟倫被拍又介入粿粿婚姻 網瘋猜：有重疊

娛樂中心／台北報導

粿粿、王子親密合照被挖出！他神預言「有故事」 千人朝聖：時空旅人（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐今（29）日怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，「小王」王子（邱勝翊）情史也遭起底，前一段緋聞是在2023年與席惟倫傳出溫馨接送情，不過兩人矢口否認。如今王子被爆介入粿粿婚姻，席惟倫也在范姜彥豐毀滅式爆料文按讚力挺，看來無論昔日緋聞真偽，她與王子關係恐怕難再回到從前。現在更有網友整理出王子疑似偷吃的時間軸，懷疑他在席惟倫與粿粿的感情線上甚至有重疊。

席惟倫跟王子傳過緋聞 。（圖／品牌業者提供）

回顧2023年，王子曾被拍到與席惟倫相約打高爾夫，為了不讓媒體察覺，還在接送中途上演「丟包」戲碼，讓女方獨自背著沉重球具步行離開。事後王子透過社群平台幽默澄清「好心載妳說被丟包，妳倒是好好說說」，席惟倫則笑回「哈哈這影片好好笑，就是順路載去捷運站啊」。

廣告 廣告

兩人一直到2024年7月還被拍到深夜同行，當時雙方解釋是《全明星運動會》好友們到粿粿家聚會，男方眼見夜深了就送她回家，堅決否認戀情。沒想到事隔1年，粿粿從過去的擋箭牌變成風波主角，席惟倫也按讚站邊范姜彥豐，4人真實關係錯綜複雜，整起事件仍持續延燒。網友則紛紛留言表示：「7月陪席惟倫、10月被爆粿粿，根本連環桃花」、「王子的感情時間軸越看越混亂」，輿論持續發酵。

更多三立新聞網報導

范姜彥豐離婚粿粿討3千萬！徵信社驚爆內幕：女生對老公沒任何尊重

王子偷吃粿粿涉失德！11月上海開演唱會 陸網傻眼急喊：還不給退票

「替她求情」不忍了！范姜彥豐突發「黑底白字文」 吐21字再發聲

王子爆偷吃粿粿！敖犬突曬「業配1台詞」遭疑背刺他 妻出面急發聲

