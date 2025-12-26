王子不倫粿粿停工！邱宇辰鬆口認低潮「真實心聲」：晚上沒辦法睡

記者蔡維歆／台北報導

連晨翔與邱宇辰（左）私交甚篤。（圖／快電商提供）

本周邀來正在為劇集《舊金山美容院》宣傳的連晨翔與推出新歌舞曲〈CINDER KISS〉的邱宇辰擔任嘉賓，這對好兄弟同是從男團背景出身，因為拍戲結緣而擁有絕佳私交，過往生活更是幾乎形影不離。

面對三位主持人輪番拷問，邱宇辰透露：「有時候我很低潮的時候，他會來我家，然後我們就睡在同一個床上就一直在聊天。像姐妹那種聊天，聊到晚上沒辦法睡、就是什麼都可以聊。」連晨翔則補充：「我們的相處模式其實就是慢慢，但就是一直有對方在自己的生活中，就像我們可能好幾個月都沒有見過面，但我們一碰面或是一訊息，就是像家人一樣，沒有很尷尬的那種感覺。」

連晨翔與邱宇辰上夏和熙（左1）節目。（圖／快電商提供）

夏和熙看著他們如此惺惺相惜，忍不住對邱宇辰吃味：「我們也睡過好幾次啊！」邱宇辰在《OMO調查局》當場爆料夏和熙某次喝醉行徑：「不只跟我睡一起，還一直壓我！我累到睡著了，突然跳上我的床，把我的棉被被拉開，就這樣壓著我，他是上半身全裸、又剛跳到游泳池全身很濕，而且他喝醉的時候力道特別大。」阿本見狀補刀：「若兩人掉到海裡要救誰?」未料邱宇辰竟選擇救連晨翔：「因為夏和熙游泳很快、很厲害。」

