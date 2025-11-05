王子不倫粿粿停工！郭源元曝曾一起玩狼人殺 揭私下交情

郭源元今（5）日擔任互動展活動大使。（圖／詠威互動科技提供）





「微風女神」郭源元今（5）日出席愛麗絲拯救仙境台北站記者會，擔任活動大使，談起演藝近況，郭源元也開心分享自己的第三本圖文書即將出版，而戲劇作品也計劃於明年推出。

此次受邀擔任活動大使，郭源元開心表示非常榮幸，認爲跟自己喜歡的圖文創作相當契合，更透露從小就很喜歡愛麗絲，「她不同於一般的童話故事中的公主，都是千篇一律的尋愛，結局總是與王子過著甜蜜快樂的生活，而愛麗絲卻是以遊戲的心情，又富有冒險的精神面對一切，這也是我嚮往的生活態度。」

郭源元曝與王子私下交情。（圖／詠威互動科技提供）

至於生活動力，郭源元則認為創作就是一件很開心的事，「人生除了純粹的熱情外，重要的是人與人之間的感情觸動，當下如果沒有保留記錄下來，人都是很善忘的，很可能這種美麗的感覺就稍縱即逝了」，希望在自己還有能力與熱情時，將這些動人的瞬間以圖文呈現，「這也是我現在生命中能夠執行的浪漫與幸福」。

談及近日粿粿、范姜彥豐及王子的三角關係，郭源元也坦言與3人沒有在工作場合碰面過，僅在6、7年前左右與王子一同玩過狼人殺，不過私下並沒有交情，看到新聞的也相當驚訝，至於當下的心情，郭源元則說：「不會有訝異或不訝異的情緒，就是看到一個故事跟新聞。」



