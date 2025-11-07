王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。

廣告小妹發文坦言王子的道歉聲明讓她感到意外，表示小王或是小三之所以會展現出誠意，都是在事件未被抖出之前，但如今鬧得眾人皆知卻依舊想要和解，廣告小妹認為有兩大原因，首先可能是范姜彥豐手頭上的證據「很恐怖」絕對不能曝光，否則就是受到高人指點，打感人牌，最後，廣告小妹由衷希望三人可以盡快達成和解，讓人生繼續過下去。。

事實上，王子除了在范姜彥豐爆料第一時間就發文道歉外，4日時二度發聲，強調錯就是錯「沒有任何理由跟藉口」，同時提到願意以分期的方式償還賠償金，不過最終雙方仍無法達成共識，對於所犯的過錯，王子強調不會逃避，表示會跟粿粿一起面對，最後王子道歉粉絲「讓大家失望了，對不起」，表示可以理解大家對他的不滿，但他也呼籲大家，切勿再傳不實謠言。

廣告小妹認為事件鬧大仍想和解有兩個原因。（圖／翻攝自臉書）

