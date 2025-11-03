王子不倫粿粿慘了！喜鵲娛樂宣布：停止所有演藝工作
藝人范姜彥豐日前釋出影片，控訴妻子粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），對此王子也坦承此事，稱自己「超過了朋友間應有的界線」，風波越演越烈，現在王子所屬的經紀公司喜鵲娛樂也發出聲明，宣布暫停王子所有的演藝活動。
喜鵲娛樂指出，近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，估用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。「即日起喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排，對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。」
喜鵲娛樂宣布停止王子一切演藝活動。圖／喜鵲娛樂提供
喜鵲娛樂指出，他們將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。最後，再次感謝大家的關心。謝謝。
責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
范姜彥豐直指粿粿「慣性說謊」 心碎回應：「是妳與邱勝翊毀了這個家」
粿粿17分片曝離婚主因！認和王子「踰矩」 哭訴范姜彥豐討1600萬
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
其他人也在看
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 7 小時前
王子捲入粿粿婚變風波 喜鵲娛樂宣布：暫停所有演藝活動
今（3日）王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」也發出聲明，表示將暫停王子所有演藝工作。聲明中寫道：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司並指出，即日起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與活動安...CTWANT ・ 41 分鐘前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王力宏與Ella合唱〈Super Star〉因版權下架 團隊砸錢大和解
王力宏日期在中國大陸深圳，舉辦《最好的地方》演唱會，與嘉賓Ella陳嘉樺合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，現場版MV於10月30日因版權問題無預警下架，時隔48小時後，團隊與版權方達成共識，經紀人楊文傑說：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 1 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
獨家／粿粿婚內出軌風暴 前男友暖聲祝福：希望社會給他們空間好好處理
啦啦隊女神粿粿婚內出軌風暴延燒，在粿粿發布影片之後，有網友說，所有婚姻中的不愉快，都不該成為出軌的藉口。粿粿與范姜彥豐的婚姻破裂，牽扯偶像藝人王子邱勝翊，事情恐怕還沒那麼快落幕。粿粿前男友K先生，接受三立新聞網訪問表示，本刊專訪，回想她昔日單純、陽光的模樣，語氣訝異、心疼，希望社會給他們空間好好處理。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她
前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿影片喊冤「沒第三者」 范姜再開嗆：和王子出國回來才提離婚
粿粿在影片中指出，范姜彥豐於7月7日提出離婚條件，要求她支付1600萬元，「只要我付錢，隔天就去簽字離婚」，現場還有徵信社人員見證。她直言：「從頭到尾談離婚的過程都圍繞在錢上。」對於被指不照顧小孩，她反駁：「不知道你怎麼說得出這種話。」強調自己始終扮演母親角色...CTWANT ・ 2 天前
粿粿跟家寧找同公關團隊？潔哥揭1關鍵：怎麼都一樣
粿粿遭夫范姜彥豐控婚內出軌王子，影片承認逾矩行為並指婚姻失衡、育兒壓力大，男方開口要1600萬；潔哥質疑澄清話術像家寧風波、公關操作再掀討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
獨家／何豪傑和雙兒體型懸殊 妻和家馨被質疑DNA
藝人何豪傑與太太和家馨近日首度帶著兩個兒子一同亮相，為成長飲品拍攝廣告形象照。因為大兒子身高188公分、小兒子雖才國三也已185公分，一家人站在一起氣勢驚人。相較之下，身高不到180公分的何豪傑，瞬間成了家中最嬌小的一位，讓和家馨笑說：「連雜貨店老闆都問，這真的是何豪傑的小孩嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前