王子不倫粿粿慘了！喜鵲娛樂宣布：停止所有演藝工作

藝人范姜彥豐日前釋出影片，控訴妻子粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），對此王子也坦承此事，稱自己「超過了朋友間應有的界線」，風波越演越烈，現在王子所屬的經紀公司喜鵲娛樂也發出聲明，宣布暫停王子所有的演藝活動。

喜鵲娛樂指出，近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，估用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。「即日起喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排，對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。」

廣告 廣告

喜鵲娛樂宣布停止王子一切演藝活動。圖／喜鵲娛樂提供

喜鵲娛樂指出，他們將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。最後，再次感謝大家的關心。謝謝。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

范姜彥豐直指粿粿「慣性說謊」 心碎回應：「是妳與邱勝翊毀了這個家」

粿粿17分片曝離婚主因！認和王子「踰矩」 哭訴范姜彥豐討1600萬

簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家