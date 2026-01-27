王子不倫粿粿現身了！私下「落寞吃尾牙」全被拍

娛樂中心／綜合報導



男星范姜彥豐日前親自公開婚變，並爆料妻子、前啦啦隊成員粿粿，婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），消息震撼娛樂圈，粿粿與王子也因此暫停演藝活動。不過，隨著王子所屬經紀公司喜鵲娛樂近期舉辦尾牙，身為旗下藝人的王子也出席，首度現身公開場合，私下模樣也全被拍下。

喜鵲娛樂近期舉辦尾牙，歌手金泰佑也透過IG限時動態拍下當天活動現場，除了拍到蕭敬騰與老婆Summer（林有慧）在台上的畫面外，在拍攝全場時，坐在座位上的王子也是意外入鏡，只見他頂著予以往相同的韓系中分髮型，身穿白色連帽上衣，以及黑色外套，模樣相當休閒。

王子吃尾牙意外入鏡，私下模樣遭拍。（圖／翻攝自IG ＠taiyomusic）





回顧三角關係！范姜彥豐控粿粿婚內出軌王子





回顧這段三角關係，范姜彥豐在去（2025）年10月29日透過社群，指控妻子粿粿與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，隨後王子、粿粿也先後承認了彼此確實有「逾矩行為」，粿粿更是在道歉影片中落淚，王子則是發文寫下227字致歉，但即便如此，許多網友依舊不買帳，無法原諒2人行為。

男星范姜彥豐（左）10月底指控妻子粿粿（中）婚內出軌王子（右）。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）





王子神情與過去差好多！低調入鏡顯落寞





這次王子私下吃尾牙的畫面意外被曝光，雖然他在畫面中，並未展現過多表情，僅是低調地坐在位置上，但對比台上的熱鬧氣氛，他神情似乎顯得有些落寞，與過往活潑、陽光的螢幕形象十分不同，儘管目前演藝工作仍處於停擺狀態，但他仍準時出席公司尾牙，似乎也在為未來的復出之路鋪路。

王子儘管目前演藝工作仍處於停擺狀態，但他仍準時出席公司尾牙。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）





