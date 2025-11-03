王子不倫粿粿遭2品牌切割 「即起停止所有演藝活動」

王子不倫代價慘烈。翻攝王子臉書



王子（邱勝翊）10月29日遭范姜彥豐指控與粿粿「婚內出軌」，他雖認了與粿粿「超過了朋友間應有的界線」，但強調：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」而他的經紀公司喜鵲娛樂今（11╱3）二度發聲，表示即起「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排」。

出軌事件延燒6天，王子不僅遭華歌爾以「雙方目前並無其他合作計畫」切割；大立美也表示王子第一時間誠懇致歉，並「主動提出合意終止」。他原定11月1日要出席某品牌的一日店長也緊急喊卡，對外工作全面停擺。

而喜鵲娛樂第一時間表示：「藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉。」強調王子「必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任」。懇請社會大眾給予他空間與時間。

眼看風波延燒，今喜鵲娛樂再度發聲明表示：「近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，占用社會資源，造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排。」

喜鵲娛樂對於王子私領域失當行為，認為他身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，深表歉意與遺憾，強調：「公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。」

