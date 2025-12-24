王子不倫粿粿醜聞牽連？邱宇辰中國演出陸續腰斬粉崩潰

邱宇辰中國演出陸續喊卡。翻攝chrischiu1010 IG

新生代男星邱宇辰近年因BL劇《關於未知的我們》累積大量粉絲，也打開在大陸的知名度。他原定11月15日在廈門舉辦的「星宇下的約定」音樂會，卻在演出前夕突然宣布延期，之後原定12月27日在上海的演出也再度取消，引發外界關注，猜測是否與他的哥哥王子爆出與粿粿的不倫戀有關。

邱宇辰10月時曾興奮宣布11月15日將在廈門集美嘉庚體育館舉辦巡演，表示：「我的體育館演唱會真的來了！這輩子第一次的體育館巡演！一定要嗨翻！」然而，10月底「粿王戀」事件爆發，范姜彥豐指控邱宇辰的哥哥王子介入其婚姻。據《CTWANT》報導，雖然邱宇辰並非當事人，但與哥哥關係密切，難免受到波及，隨後出席公開活動時也未接受媒體採訪。

廈門場演出宣布延期時，主辦單位僅表示因「不可抗力因素」取消，並將辦理退票。巧合的是，宣布延期的同一天，王子也發布了道歉聲明，讓外界猜測邱宇辰是否因此受影響。不過，由於廈門場為6000人座的體育館，有網友認為票房因素可能才是主要原因，而非事件牽連。

廈門站取消後，邱宇辰在社群平台發文表示「對不起……很難過」，並承諾將在上海繼續舉行音樂會：「原本約好在廈門見面，但計畫趕不上變化，讓大家失望真的很抱歉，但我不會讓這次的遺憾停在這裡，我們把約定延續，12/27我會在上海等你們，這一次會帶著更完整的準備、更好的狀態，把欠大家的一份見面，一次補給你們。」

如今距離上海演出倒數，主辦單位再次宣布因故取消，粉絲情緒瞬間跌落谷底。邱宇辰經紀公司隨後發聲明指出：「基於對方考量以及藝人整體工作安排調整，邱宇辰12/27上海行程暫緩，感謝大家一直以來的支持，我們將在未來以正式公開方式與大家見面。」目前，邱宇辰計劃明年1月初在武漢舉辦演出，但售票資訊尚未公開，能否順利舉行仍待確認。



