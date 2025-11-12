王子不倫粿粿重創演藝事業 舊愛鄧麗欣首發聲

王子捲不倫戀風波，舊愛鄧麗欣回應了。（圖／翻攝自王子、鄧麗欣IG）





藝人范姜彥豐踢爆老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），掀起各界熱議。事後，王子在4日晚間二度發聲明道歉，公司也宣布全面停工，重創演藝事業。對此，王子過往唯一公開認愛的香港女星鄧麗欣，今（12）日出席活動，被問到此事也回應了。

王子曾與楊丞琳、鬼鬼（吳映潔）等女星傳過緋聞，但始終沒有承認，直到2018年與鄧麗欣同遊泰國被拍才公開戀情，女方也成為他唯一認愛對象。據了解，王子與鄧麗欣是透過應采兒牽線相識，不過雙方在2021年6月宣布分手。

根據港媒報導，鄧麗欣首度舉辦個人畫展，並在今天舉行開幕儀式，被問到對於舊愛捲入不倫戀風波，她也嚴肅表示這是別人的事情，自己不方便回答，且已經和王子沒有任何聯絡，講太多對整件事並沒有幫助。



