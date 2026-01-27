王子不倫粿粿露面了 范姜彥豐4字開嗆

粿粿（左）和王子（右）發展出婚外清。（圖／翻攝自王子IG）





王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐指控不倫其妻粿粿（江瑋琳），形象跌落谷底，演藝事業也陷入停擺。但王子昨晚（26日）悄悄現身尾牙，畫面曝光掀起外界議論，范姜也回應了。

歌手金泰佑在IG分享出席經紀公司喜鵲娛樂尾雅的影片，片中除了有老闆Summer（林有慧）、蕭敬騰夫婦外，王子與其弟弟邱宇辰也被拍到出席尾牙。畫面曝光掀起網友兩極反應，有人認為王子出席自家公司的尾牙很正常，但也有人對王子出席尾牙感到不以為然。

消息曝光後，范姜彥豐在Threads憤怒留言：「？還要臉嗎？」似乎對王子出席尾牙一事給予回應，掀起網友議論，有人直呼「神回覆」、「范姜撿到槍了」。不過也有網友認為「他去不去吃飯跟你（范姜彥豐）無關」。

回顧婚變風波，范姜彥豐於去（2025年）10月底透過IG發文，以「道德淪喪、婚內出軌」為題控訴粿粿，文中更直接標註粿粿及邱勝翊（王子）的IG帳號，痛批兩人假借朋友之名行逾矩之實，直言自己的真心和信任徹底被踐踏。



