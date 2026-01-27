王子不倫粿粿首露面吃尾牙 網酸「多餓」范姜彥豐嗆：還要臉嗎

王子現身公司尾牙，范姜彥豐不滿開嗆。(圖/taiyomusic IG、衛視中文台提供)

男星王子（邱勝翊）去年捲入與前中信兄弟啦啦隊成員粿粿的不倫風波後宣布全面停工，神隱多月未再公開露面。近日他被發現現身所屬經紀公司喜鵲娛樂舉辦的尾牙活動，畫面曝光後立刻掀起熱議，更意外釣出當事人范姜彥豐在相關新聞底下留言怒嗆「？還要臉嗎」。

王子師弟金泰佑26日晚間在IG限時動態分享公司尾牙畫面，除了拍下老闆Summer（林有慧）與蕭敬騰在台上互動的片段外，也錄下環繞全場的短影片。意外捕捉到王子身影，畫面中，王子身穿白色帽T、外搭黑色外套，低調坐在台下，身旁則是弟弟毛弟（邱宇辰），雖僅短暫入鏡，這卻是他停工後首度被拍到現身公開場合畫面。

范姜彥豐留言開嗆王子。(圖/翻攝自zack_fanchiang Threads)

影片曝光後，范姜彥豐不滿在相關新聞底下留言，酸對方「？還要臉嗎」，范姜彥豐留言曝光後，不少網友替范姜彥豐抱不平，狠酸「如果要臉，當初就不會那麼不要臉了」、「至少這次是光明正大的吃，不是偷吃」、「沒有的東西怎麼要」、「他就愛吃免費的」、「多餓」，言詞相當犀利，也讓留言區火藥味十足。

不過也有另一派網友呼籲理性看待，認為事件應該畫下句點，有人表示「他吃不吃尾牙早就不在當小王的範圍內了」、「我知道你很受傷，但人家去自己公司尾牙還要你同意？就事論事不行？」、「吃尾牙跟外遇的關聯性是？」，認為一碼歸一碼 無限上綱，相當不成熟。王子此次露面，也讓外界再度關注他是否將為復出鋪路。

