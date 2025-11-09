王子不倫粿粿！昔螢幕情侶小薰發聲 罕放閃鄭人碩

王子遭踢爆介入范姜彥豐與粿粿婚姻，曾合作《黑糖群俠傳》的小薰也發聲。（圖／翻攝自粿粿、小薰IG）





藝人王子（邱勝翊）遭踢爆介入范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚姻，事後坦承超過應有界線，經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他的演藝事業。對此，昔日曾合作《黑糖群俠傳》的小薰（黃瀞怡）今（9）日出席活動，也透露兩人私下關係。

小薰出席「藝起發光」教會攜手電視台舉辦愛無限聖誕音樂慶典。（圖／記者陳怡伶攝）

小薰出席「藝起發光」教會攜手電視台舉辦愛無限聖誕音樂慶典。（圖／記者陳怡伶攝）

宋逸民夫妻主理的「藝起發光」教會攜手電視台舉辦愛無限聖誕音樂慶典，小薰也現身參與，她本身就是基督徒家庭，信仰給了她在演藝圈非常大的支撐，「演員在鏡頭前面蠻孤單的，但有這份信仰及家人陪伴，孤單的成分小很多。」更罕見放閃，「現在跟人碩情感蠻穩定的，謝謝這些好友們。」

廣告 廣告

小薰過去與王子分別自《我愛黑澀會》、《模范棒棒堂》出身，被問到有沒有關心對方，小薰坦言自己是邊緣人，有聯絡的人只有小蠻、勇兔及鬼鬼，連王子私人聯繫方式都沒有，甚至IG也沒追蹤，「所以真的很不熟，只能禱告。」

東森娛樂關心您

民俗說法，僅供參考



【更多東森娛樂報導】

●狠酸粿粿婚後才紅 玉米泉哥爆：嫁妝0元也敢喊委屈？

●謝侑芯猝死2週後才改謀殺案 大馬官員揭調查內幕

●雪碧曾「仲介女模」 群組訊息被翻出！花場價格曝光

