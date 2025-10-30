王子不倫粿粿！薔薔自嘲「黑澀會邊緣人」：八竿子打不著

薔薔（左）加入主持群，與派翠克、Sandy搭檔。（圖／侯世駿攝）

東森《小姐不熙娣》找來 Sandy 吳姍儒代班搭檔派翠克，今（30 日）舉行記者會，宣布薔薔加入主持行列。被問到王子遭控插足范姜彥豐與粿粿的婚姻時，曾是黑澀會美眉的薔薔表示：「我完全不認識，我跟他差好幾歲。我以前在黑澀會是邊緣人，我超邊緣。」

曾是黑澀會美眉的薔薔表示不認識王子。（圖／侯世駿攝）

薔薔解釋，她加入《我愛黑澀會》一年節目就收攤，直言：「（王子）他們很早就進去，（我們）八竿子打不著。」一旁的派翠克聽了嚇得急喊：「妳可不可以先離開？」雖然薔薔不願多做評論，但她坦言自己無法接受另一半背叛，「別人我不了解，這應該沒有人可以接受。」

Sandy未特別關心晏柔中。（圖／侯世駿攝）

范姜彥豐日前控訴，粿粿今年 3、4 月與王子等人前往美國後，態度出現大轉變，更表示「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用」。網友隨即將矛頭指向同行的王品澔、簡廷芮、胡適安及晏柔中等人。對此，范姜彥豐出面替晏柔中澄清；身為晏柔中好友的Sandy則回應：「我知道他們有去（美國），唯一知道的是那時柔柔懷孕，身體非常不舒服。」她也強調自己不愛八卦，「有什麼我也不想知道！」

