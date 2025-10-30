王子不只撩粿粿！IG留言調情人妻簡廷芮 「摸腿」互動全被拍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
范姜彥豐昨（29）日在社群上公開點名老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）掀起熱議。而許多網友不只翻出過往他與粿粿在社群上互撩的留言，還有人發現他也曾在IG留言調情已婚女星簡廷芮。
有網友指出，簡廷芮曾在IG發文寫下：「喜歡海！」王子隨即回覆：「我以為喜歡我。」女方則又回：「只可能喜歡你…後面的海。」此外，在3月一行人同遊美國的影片中，除注意到王子與粿粿的互動外，也被發現在搭乘摩天輪時，簡廷芮疑似曾將手放在王子腿上，畫面引發討論。
由於范姜彥豐提到，粿粿與王子間的事情有身邊人包庇，「有知情的幫忙隱瞞，不知情的被利用。」且粿粿態度是自美國行後才轉變，所以網友紛紛將矛頭指向當時同行的成員，其中包括王品澔、簡廷芮、胡適安、晏柔中等藝人，如今晏柔中的部分范姜彥豐特地留言澄清，並表示對方是重要的朋友，至於王品澔的經紀公司也回應，「完全不知情。」而簡廷芮方面則沒有回應。
