王子不認破壞家庭！作家批「內文邏輯死亡」：沒離婚前就是第三者
娛樂中心／張尚辰報導
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日范姜彥豐在社群發布長達9分鐘的影片，控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），對於指控，王子回應自己並不是破壞家庭關係的人，只是不小心超過了朋友間應有的界線。對此，作家柳喪彪認為，王子的聲明毫無邏輯，強調「沒離婚之前，你就是第三者」。
柳喪彪今日稍早在臉書粉專「喪彪 ‧ 柳飄飄」中發文，指出雖然王子已針對被范姜彥豐指控的事情發文道歉，不過整篇內文卻邏輯死亡，「想要利用時間差來替自己減輕罪行」。
王子宣稱自己並不是一個破壞家庭關係的人，只是從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。對此，柳喪彪直言，「修蛋咧小王子，『協議離婚』就是『還沒離婚』耶，那你去弄人家就是小王啊，就是破壞家庭之人啊」。
最後，柳喪彪還引用陸劇《許我耀眼》中，女主角許研向小三宣戰的經典台詞，送給王子，「我沒離婚之前，你就是第三者」。
回顧整起事件，范姜彥豐今日突然在社群中上傳影片，說粿粿自從今年初和王子一行人從美國旅遊回來後，就刻意疏遠他，時常在外玩到三更半夜，到最後甚至直接夜不歸宿，直到他掌握到粿粿和王子出軌的證據，他整個人就像被掏空一般，非常無助、崩潰。
當范姜彥豐下定決心和粿粿攤牌，希望對方給予一個合理的解釋時，粿粿卻一再否認，兩人的協商也就此破裂，這時他才決定將事實公諸於眾。粿粿也針對指控做出回應，表示「說了許多與事實不符的內容」，「我會把完整事實清楚整理給大家」。
