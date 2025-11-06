王子主動偷吃卻稱「感情比較被動」昔自爆：明確的來電才行動！
娛樂中心／綜合報導
藝人王子（邱勝翊）近日深陷與女星粿粿（江瑋琳）的婚外情風波，兩人被指在女方婚內互動過密，引發網路論戰。事發後，王子兩度發文道歉，坦承「超越朋友界線」，並向粿粿及其丈夫范姜彥豐致歉。不過，網友也翻出他兩年前在節目中談感情觀的片段，內容再度被熱議。
該段影片出自2023年播出的談話節目《11點熱吵店》。當時王子談到自己的黑歷史，笑稱高中時期曾「誤認陌生人」鬧出笑話。那天他在等校車時，看到有人在看情書，結果誤以為是朋友，竟直接衝上前把信抽走，當場大聲朗讀起內容。沒想到唸到一半才發現「根本不認識對方」，對方還冷冷瞪他一眼，嚇得他趕緊道歉落跑。
主持人Melody聽完後順勢追問：「那你有沒有拿情書跟女生告白被拒過？」王子則露出靦腆笑容，坦言自己在感情上「非常被動」，即使喜歡一個人，也不太會主動示好，「我比較臉皮薄，要有明確的來電才會行動。」他強調，若沒有確認雙方都有好感，就絕不會冒然告白。
如今隨著粿粿婚變事件延燒，這段節目談話被網友翻出熱烈討論。有人直言：「他說不會主動，結果現在主動到當小王」、「說的話跟做的事完全不一樣」，也有人替他緩頰：「也許真的是在女方已婚狀況不清的情況下被牽扯」。
從節目截圖可見，當時王子身穿白T、笑容靦腆，而如今的他神情明顯消瘦，對比之下更添話題。隨著輿論延燒，他的過往言論被重新審視，也讓外界更關注這段爭議戀情的後續發展。
