王子二度聲明落落長！「83字白話文版本」釣出律師李怡貞：選你正解

娛樂中心／綜合報導

王子（右）為插足粿粿與范姜彥豐（左）婚姻道歉。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。有網友將王子聲明用「白話文」濃縮，讓律師李怡貞看了直呼「選你正解」。

李怡貞看完王子聲明在「女人大律師李怡貞」粉絲專頁發文，她認為這個道歉蠻有誠意的，一路以來看那麼多小三、小王，能這麼快出面道歉，而且還二次道歉，真的少見，且聲明中也未見任何暗藏的酸語當利器，沒有龜縮好一陣子，沒有反告原配妨害名譽，沒有說是被騙被勾引，沒有用公眾人物的流量繼續豁出去，黑紅也是紅。李怡貞直言，王子犯錯後的精神蠻值得讚賞的，希望往後公眾人物的小三，小王都要比照辦理，也希望這個聲明不是想要在演藝圈立刻振起的前奏，畢竟插足別人的婚姻，同時也破碎了一個家庭，本來就知道自己賠不了錢，那一開始就不要玩火，引火燒身也是自找的。

廣告 廣告

不過她也解釋分期付款算法，舉例若1200萬願意分三期付款，且先給600萬，剩下600萬每年給200萬，如一期未付視為全部到期，而且還加上額外違約金600萬，自己會認為是算有誠意的方案；不顧若總數是1200萬，方案是每個月3萬、5萬、8萬一直到還完為止，第一筆連50萬都擠不出來，那麼就去吃屎吧，遇到詐騙集團抓到沒錢年輕車手願意賠願意和解才是這樣還，一樣是分期，學問大不同，「不是願意分期，就是有誠意」。

網友總結王子落落長聲明，釣出李怡貞回應。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞）

有關王子聲明的分析引起熱烈討論，就有網友將王子落落長的聲明以83字總結：「白話文翻譯就是，除了對不起跟道歉之外，其他的補救措施都跟我無關，有沒有睡在一起，有沒有放進去，我都不會承認！看你有什麼證據不怕被吉就交給媒體啦！不然就法院見，反正幾十萬而已，判決書公開也沒差啦，爛命一條！」一則留言釣出李怡貞回應「選你正解」。

更多三立新聞網報導

網紅揭4大內幕！控粿粿0嫁妝半夜外出 握「粿王大尺度照」發不自殺聲明

中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐

精品大亨渣人夫／小三迎進門再偷吃小四 精品大咖洪惇學爆高調出軌

謝侑芯生前最後對話曝！閨密控遭黃明志「私約」騙飛大馬

