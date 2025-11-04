王子二度聲明！坦承與粿粿「做出不好的行為」想分期賠償卻無共識

王子二度發聲。（資料畫面）

藝人邱勝翊（王子）今（4）日晚間透過聲明，二度就「粿粿風波」正式道歉，坦承自己在范姜彥豐與妻子粿粿婚姻關係仍存續期間，做出了「不好的行為」，對兩人造成傷害，表示「錯就是錯，沒有任何理由與藉口」，並強調將誠實面對社會檢驗。

邱勝翊在聲明中表示，事件爆發前，他已多次與范姜彥豐協商，並於會面時親自鞠躬致歉、討論賠償事宜，「我在此公開、慎重地再次向范姜先生與粿粿道歉，對不起。」他坦言自己從頭到尾都是真心面對，也沒有逃避，「每一次協商我都誠心誠意、毫無保留，全力配合溝通。」

他透露，過去協調過程中，雙方曾針對賠償金額及分期付款方式討論，但未能達成共識，「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的。」並表示自己會與粿粿共同誠實面對、積極解決問題。

面對外界輿論，邱勝翊表示，因為網路上出現許多不實、甚至荒謬的報導與爆料，讓他一度不知道該如何澄清，導致聲明一再延後，但最終仍決定先公開向當事人道歉，「最重要的事情，就是一定要正式、公開地道歉。」