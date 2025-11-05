王子二度道歉「錯就是錯，我全權承擔」！律師讚5大優點：希望公眾人物都比照辦理

男星王子（邱勝翊）被指控介入范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）的婚姻，他在第一時間道歉後便保持沉默，直至昨（4日）晚間才再度發聲，二度公開致歉並承認「錯就是錯，沒有任何理由與藉口」，坦言在粿粿婚姻仍存續時做出不當行為，已多次當面向范姜彥豐鞠躬道歉，並曾提出賠償金分期方案，但雙方未能達成共識。他強調：「我知道犯錯就要付出代價，所有的責難止於我，我全權承擔。」

王子在聲明中提到，事件爆發前就已預料此事終將曝光，因此沒有逃避，也未選擇沉默或反擊，「每一次協商我都誠心誠意，全力配合溝通，非常對不起。」他同時懇請外界停止散播不實流言，以免造成更多二次傷害，並將暫停所有公開活動，與粿粿共同面對後續處理。

王子道歉聲明。（圖片來源：臉書 王子 邱勝翊）

對於王子的二度道歉，律師李怡貞在社群發文表示：「老實說，我覺得這個道歉蠻有誠意的。」她指出，處理過許多婚外情案件，很少見到當事人能在事件發生後這麼快出面、甚至兩度公開道歉，「聲明中我也沒有看到任何暗藏的酸語當利器。沒有龜縮好一陣子，沒有反告原配妨害名譽，沒有說是被騙被勾引，沒有用公眾人物的流量繼續豁出去，黑紅也是紅。我是覺得這個精神蠻值得讚賞的。」

不過李怡貞也強調，誠意並不代表錯誤可以被抹去，「畢竟你們插足別人的婚姻，同時也破碎了一個家庭，而且本來就知道自己賠不了錢，那一開始就不要玩火，引火燒身也是自找的。」她提醒，藝人身為公眾人物，若明知後果卻仍選擇逾矩行為，就該為行為負起全部責任，也盼王子的聲明並非為了復出鋪路，而是真心認錯、願意承擔後果，「希望往後公眾人物的小三、小王都要比照辦理。」

