王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。
王子4日晚間在臉書二度發表聲明，表示錯了就是錯了，但從開始自己都是真⼼⾯對， 風波爆發前曾多次親自與范姜彥豐商討賠償金額，但金額實在超過負荷，因此希望使用分期付款方式，遭到對方拒絕，導致協商破裂，並向社會大眾與范姜彥豐再度道歉。
有網友在PTT八卦版發文「王子最後會娶粿粿嗎？」，表示看到王子為了這件事一直協商，看來王子對粿粿是真愛，若粿粿離婚，王子之後會不會娶下對方？文章掀起熱烈討論：「會吧，都說要分期賠錢了」、「看得出來是真愛，娶了可能是挽回形象的最後辦法，至少勇於負責」、「應該不會結婚，但會在一起」、「娶了表示真愛，要贏回形象啊」、「真的娶了，至少形象有保住吧」、「結婚的話，搭配范姜的說法，可以破這個局，挽回真愛人設」、「王子是靠女粉，而真愛這套女生還是吃的」。
但也有鄉民不認同：「出軌只有零次跟無數次，誰敢娶啊」、「一吵架會有矛盾吧，誰知道這個女人會不滿意他生活什麼方面再次戴他綠帽」、「頭殼壞了才娶這種出軌女」、「你自己帶入一下，你會去娶準備社死的人妻嗎」、「玩到出事了還娶，他是愛玩不是蠢」。
