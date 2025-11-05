王子二次聲明藏3招「賣慘」 律師揭范姜不同意分期原因：水很深
「王子」邱勝翊偷吃好友范姜彥豐妻子粿粿，引發軒然大波，延燒數日後仍止不住火，王子4日晚間二度發布聲明，坦言錯就是錯，沒有任何藉口，並再次向大眾與范姜彥豐道歉。文內也提到，范姜彥豐提出的賠償金額過於龐大，他提出分期付款遭到拒絕，對此律師直言王子就是在賣慘，並解釋為何分期會被拒絕的原因。
王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，自己才在想王子躲的很好，沒想到竟跳出來發表第二篇聲明。他指出，以現在風向來說，Threads偏向粿粿，臉書則偏向范姜彥豐，王子則是被罵最慘的，儘管第二篇聲明已經盡量低頭，仍被雞蛋挑骨頭，好奇王子現在做什麼事情可以不會被罵。王至德揶揄，還在想說粿粿救了閃兵一夥人，沒想到現在黃明志餮出來接手，然後王子又搶回鏡頭。
王至德對於王子第二篇聲明看法，直言就是在賣慘，第一，王子提到向范姜提出幫家人還債的資料，在和解中不罕見，主要就是一個賣慘來降低和解金，不要看賣慘可能是個負面名詞，但通常有用，尤其是是真的慘的時候。
第二，王子向范姜提出分期付款的請求被拒絕在和解中也很常見，但很多時候賠償者繳了一、兩期後就不繳了，尤其是沒有請律師的案件。王至德說律師都不喜歡給分期，並舉自己經手過的案件，曾經有個當事人從事工地小工的工作，一天工資2000元，因為身體因素，每月約工作15天，因為不小心當了人頭戶被告，和解時不顧我的阻攔硬是要以每個月償還3萬元的條件跟被害人和解，想當然爾不可能持續還錢，錢只給了第一期，第二期以後就沒給錢了，更有人一期都沒拿到，對方就跑了，目的只是騙被害人向檢察官表示要原諒對方而已，因此律師普遍不建議分期付款和解，若真的有需要會提出但書，註明除非付清才能原諒，避免被告投機。
第三，道歉是和解中不時會看見的場景，王至德說許多案件常常是一方一時的不爽，不一定真的是錢的問題，因此道歉常常可以讓原本不爽的情緒緩和一點，曾經有當事人願意花10萬律師費提告，結果調解時被告不停的低頭道歉，提出賠償3萬元的方案，而當事人真的答應了，「其實就算道歉後對方還是不和解，那也沒差，反正道歉沒什麼損失，所以不管三七二十一，先道歉就對了」。
