王子二次道歉喊「跟粿粿一起面對」 心理師：用意很明顯

36歲男星邱勝翊（王子）最近捲入粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐的婚變風波，王子日前二度道歉，澄清沒有拒絕認錯或不肯協商和解等情事，也說：「會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」，見此，諮商心理師「海苔熊」表示，王子的用意很明顯，「並不是為了讓你的換帖兄弟原諒你」，又「或者是你（王子）從一開始就沒有把他（范姜彥豐）當兄弟？」

王子二次道歉中一句「會和粿粿一起面對」，引來許多討論，很多人批評怎會要跟別人的太太一起面對，諮商心理師海苔熊指出，這種道歉信的隻字片語都可知道「當事人想要的是什麼」，王子的做法可以有三種，第一是深刻做出道歉行為和誠意；第二提出具體賠償彌補；第三是消失，因為第三者的存在造成其他兩人關係破裂和創傷，因此消失不再間接傷害對方，這稱作課題分離。

廣告 廣告

海苔熊指出，王子在無意識中會提出願意和粿粿一起面對，可見他的目標並非讓范姜原諒他，「因為你們的未來已經沒有范姜了，而是兩個人共同攜手繼續走下去的世界」，才會脫口而出要和女方共同扛起責任，話語中也有一些沒考量到范姜心情的意味。

最後，海苔熊建議，若遇到這種事情，請記住另外3項法則，第一，你可以選擇一直道歉，但對方也可以永遠不原諒；第二，道歉拿出誠意，要清楚知道對方在乎的點，並提出適當補償；第三，若在躁動期，建議花點時間冷靜，才能讓關係透明，浮現出真正的問題。

更多中時新聞網報導

MLB》拚3連霸 道奇千萬美金留孟西

王子再道歉范姜彥豐 盼能分期付款賠償

金片子大賽 陳妤斜槓攝影 黃遠搶影帝