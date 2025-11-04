王子二次道歉范姜彥豐 律師：希望以後公眾人物的小三、小王都比照辦理

記者李鴻典／台北報導

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐揭露出軌，對象是「棒棒堂」成員王子（邱勝翊），王子第一時間道歉希望滅火，粿粿後拍17分鐘影片控訴范姜彥豐吃軟飯，事件延燒；4日爆出范姜彥豐手中的明確證據是兩人全裸相擁照，王子再度致歉：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」。家事律師李怡貞表示，希望往後公眾人物的小三，小王都要比照辦理。

范姜公開指控妻子粿粿（右）與王子（左）在婚姻期間有不倫行為，引起社會關注。（圖／翻攝自粿粿IG）

李怡貞4日深夜在臉書發文貼出王子的聲明，她直言，「老實說。我覺得這個道歉蠻有誠意的」。一路以來看那麼多小三、小王，能這麼快出面道歉，而且還二次道歉，真的少見。

王子道歉文。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

「聲明中我也沒有看到任何暗藏的酸語當利器」李怡貞說，沒有龜縮好一陣子，沒有反告原配妨害名譽，沒有說是被騙被勾引，沒有用公眾人物的流量繼續豁出去，黑紅也是紅；覺得這個精神滿值得讚賞的。

「希望往後公眾人物的小三，小王都要比照辦理」不過，李怡貞也表示，希望這個聲明不是想要在演藝圈立刻振起的前奏。畢竟，你們插足別人的婚姻，同時也破碎了一個家庭。而且，本來就知道自己賠不了錢，那一開始就不要玩火；引火燒身也是自找的。

李怡貞也說，自己默默觀察，覺得這次大家真的各方面都罵滿兇的耶。難不成是大家道德觀念提升許多，而且，教育界王力宏呢？

王子二次道歉范姜彥豐，李怡貞律師：希望以後公眾人物小三、小王都比照辦理。（圖／翻攝自臉書 女人大律師李怡貞）

