王子二次道歉「跟粿粿一起面對」！心理師揭他真實心聲：用意很明顯

娛樂中心／台北報導

粿粿、王子爆不倫。（圖／記者鄭孟晃攝影）

范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒，也說：「會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」。諮商心理師「海苔熊」表示，王子的用意很明顯，「因為你們的未來已經沒有范姜了，而是兩個人共同攜手繼續走下去的世界」，才會脫口而出要和女方共同扛起責任，也有一些沒考量到范姜心情的意味。

粿粿出軌王子，和范姜彥豐婚姻觸礁。（圖／翻攝自粿粿臉書）

海苔熊指出王子的做法可以有三種，第一是深刻做出道歉行為和誠意；第二提出具體賠償彌補；第三是消失，因為第三者的存在造成其他兩人關係破裂和創傷，因此消失不再間接傷害對方，這稱作課題分離。海苔熊建議若遇到這種事情，請記住另外3項法則，第一，你可以選擇一直道歉，但對方也可以永遠不原諒；第二，道歉拿出誠意，要清楚知道對方在乎的點，並提出適當補償；第三，若在躁動期，建議花點時間冷靜，才能讓關係透明，浮現出真正的問題。

而先前廣告小妹也發文坦言王子的道歉聲明讓她感到意外，表示小王或是小三之所以會展現出誠意，都是在事件未被抖出之前，但如今鬧得眾人皆知卻依舊想要和解，廣告小妹認為有兩大原因，首先可能是范姜彥豐手頭上的證據「很恐怖」絕對不能曝光，否則就是受到高人指點，打感人牌，最後，廣告小妹由衷希望三人可以盡快達成和解，讓人生繼續過下去。

