王子二次道歉「跟粿粿一起面對」！心理師揭他真實心聲：用意很明顯
娛樂中心／台北報導
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒，也說：「會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決」。諮商心理師「海苔熊」表示，王子的用意很明顯，「因為你們的未來已經沒有范姜了，而是兩個人共同攜手繼續走下去的世界」，才會脫口而出要和女方共同扛起責任，也有一些沒考量到范姜心情的意味。
海苔熊指出王子的做法可以有三種，第一是深刻做出道歉行為和誠意；第二提出具體賠償彌補；第三是消失，因為第三者的存在造成其他兩人關係破裂和創傷，因此消失不再間接傷害對方，這稱作課題分離。海苔熊建議若遇到這種事情，請記住另外3項法則，第一，你可以選擇一直道歉，但對方也可以永遠不原諒；第二，道歉拿出誠意，要清楚知道對方在乎的點，並提出適當補償；第三，若在躁動期，建議花點時間冷靜，才能讓關係透明，浮現出真正的問題。
而先前廣告小妹也發文坦言王子的道歉聲明讓她感到意外，表示小王或是小三之所以會展現出誠意，都是在事件未被抖出之前，但如今鬧得眾人皆知卻依舊想要和解，廣告小妹認為有兩大原因，首先可能是范姜彥豐手頭上的證據「很恐怖」絕對不能曝光，否則就是受到高人指點，打感人牌，最後，廣告小妹由衷希望三人可以盡快達成和解，讓人生繼續過下去。
更多三立新聞網報導
才升格當爸！金鐘男星突宣布「拋家棄女」公開現身：在台灣很賺錢
15天再降快2百萬！Toyz火鍋店開價688萬頂讓沒人要 網：超哥快來頂
獨家／安歆澐7年婚變！哭曝遭小16歲國手尪劈腿人妻：他拿菜刀家暴我
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
其他人也在看
爆粿王裸擁照流出！網好奇「外遇留證據心理」 狠批：看低男方
爆粿王裸擁照流出！網好奇「外遇留證據心理」 狠批：看低男方EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
王子娶粿粿？資深媒體人曝首次聲明中「1句話」成關鍵
王子娶粿粿？資深媒體人曝首次聲明中「1句話」成關鍵EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！ 名嘴比對女方IG照：家中衛浴設備相同
藝人粿粿與范姜彥豐2022年結婚，然而范姜彥豐近期痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子（邱勝翊）與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。如今王子親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期，時機點引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
王子認介入粿粿婚姻二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖、不能曝光
范姜彥豐日前在社群平台公開指控妻子粿粿與王子互動「超越朋友界線」，指出關鍵在今年3月底粿粿與王子赴美旅遊返台後態度大變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」。後來粿粿、王子先後聲明回應，王子甚至二度致歉，強調「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」、「我知道犯...CTWANT ・ 15 小時前
王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！ 徵信業者揭「關鍵疑點」：浴室裝針孔可能性不高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導藝人范姜彥豐上月29日拍片指控妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，痛批兩人摧毀他的信任和真心，毀了一個家，並聲稱手中握有明確...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
資深媒體人巫嘉芬近日在節目《57爆新聞》分享了網路上流傳疑似王子和粿粿的親密照片。她說到，「現在2個人都沒有承認，所以持保留的態度，但我們有幾分證據說幾分話，其中有一張確確實實的。」巫嘉芬指出，對比粿粿自己曾在IG上面發出自家衛浴設備的照片，「網友直接當柯南，...CTWANT ・ 16 小時前
王子偷情粿粿二次發聲「我不會逃避」 廣告小妹直言：可能證據很恐怖、不可曝光
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，除了兩人一來一往相互指控外，「王子」邱勝翊日前也二度發布聲明道歉。對此，網...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
喊「看完唐綺陽星座書就退費」遭炎上！作家道歉了 國師本人這樣說
針對「星座書看一半退費」的說法引發撻伐，謝知橋在Threads發文澄清，自己從沒有做過「看了書之後退費」這件事，這輩子買書也沒有退過錢，「會這樣寫是因為在Threads上看到『最夭壽但合法』大賽，就想了我遇過最天壽的事之一。」謝知橋提到，自己曾遇過讀者當面跟他說，「他...CTWANT ・ 9 小時前
粿粿昔爆范姜「沒錯就不道歉」 網看傻：早有徵兆
粿粿昔爆范姜「沒錯就不道歉」 網看傻：早有徵兆EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「外送員專法拖太久了！」張啓楷盼本會期完成三讀：民進黨應盡快補破網
為保障外送員權益，立法院將審議《外送員專法》，立院各黨團也陸續提出專法草案。對此，民眾黨立委張啓楷日前於「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會中呼籲，希望能在本會期完成專法三讀，中央拖延太久了，民進黨應盡快補破網。張啓楷表示，「外送平台管理暨從業人員權益保障法」和「外送員權益保障及外送平臺管理法」的訂定非常急迫......風傳媒 ・ 31 分鐘前
粿王事件有感！周曉涵淪「工具人」 遭閨密玩弄...揭恐怖真相
周曉涵今（7日）出席萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」第七屆公益畫展。近期爆發「粿王」事件，她在社群寫下「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐，隱藏在朋友群裡面，最後被背叛的心情」，被問發文原因，她笑說這其實是自己的親身經歷。周曉涵分享，以前高中有過「粿王」事件類似經驗，「曾經有一個非常好的閨密說要介紹一自由時報 ・ 1 天前
全智賢罕談老公崔俊赫 羞認對他一見鍾情：真的很帥
【緯來新聞網】南韓人氣女星全智賢出道28年首次現身YouTube綜藝節目《學習之王真天才洪真慶》，難緯來新聞網 ・ 9 小時前
罹癌無法化療！《大學生》男星停工1周 明捐肝救父
【緯來新聞網】男星海產今晚（3日）突發文寫下「老爸，這一次你生病，換我來挺你」，並附上父子倆戴著住院緯來新聞網 ・ 5 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 5 天前