王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因

娛樂中心／林昀萱報導

王子付不出賠償金要求分期遭到范姜彥豐拒絕，引起討論。（圖／翻攝自王子邱勝翊臉書）

范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。

王子4日再次發聲向介入范姜彥豐與粿粿婚姻道歉，表示從一開始和范姜彥豐協調時，就當面向對方鞠躬道歉並多次商討賠償金額，並提出過去為父親償還債務的相關證明，希望讓對方了解「這個金額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全力配合溝通」。他坦言向對方協調是否可以透過分期支付賠償金，但最終未能達成共識。

王至德律師在臉書指出，提出幫家人還債的資料這招在和解中並不罕見，主要就是賣慘降低和解金。「不要看賣慘可能是個負面名詞，但通常有用，尤其是是真的慘的時候。」另外，王子曾提出向范姜彥豐提出分期付款，這在和解中也常見。「不過，也很常見的是只繳了一、兩期然後後面就不繳了，尤其是沒有請律師的案件，當事人似乎更常答應分期付款的請求。」

粿粿被范姜指控出軌王子。（圖／翻攝自粿粿IG）

王至德表示：「分期付款常常只拿到前面幾期就沒了，甚至一期都沒拿到人就跑了，和解只是騙你向檢察官表示要原諒他而已，所以律師普遍不建議用分期的方式和解。如果真的一定要分期的時候，律師為了防止上面的情形，都會約定要付清才會向檢察官撤告或表示原諒，想要投機的被告自然就沒辦法得逞了。」王至德分享，分期還有小技巧，就是可以約定如果有一期沒付的話，後面視同全部到期，就是如果第二期就沒繳錢的話，就可以要求把剩下的一次清償，不可以再分期了。

另外，王至德也說道歉是和解中不時會看見的場景，因為許多案件常常是一方一時的不爽，不一定真的是錢的問題，因此道歉常常可以讓原本不爽的情緒緩和一點。過去曾有當事人願意花10萬律師費提告，結果調解時被告不停的低頭道歉，提出賠償三萬元的方案，想不到這個當事人也真的答應了，事後他說他其實就只是不爽對方一開始的態度太差，3萬、10萬對他來說沒什麼區別。「其實就算道歉後對方還是不和解，那也沒差，反正道歉沒什麼損失，所以不管三七二十一，先道歉就對了！」

