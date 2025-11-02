王子代言再失守 品牌證實終止合作「他主動道歉」

〔記者傅茗渝／台北報導〕粿粿與范姜彥豐三年婚姻破裂，范姜日前拍片怒控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，掀起娛樂圈震撼。粿粿昨(1)日則公開上傳17分鐘影片，坦承婚內確實有「逾矩行為」。

王子陷入與粿粿婚內逾矩風波，代言品牌「大立美」火速宣布合作終止。(資料照，記者陳奕全攝)

范姜彥豐隨後也發文回應，並還原兩人感情變質的時間軸，希望粿粿不要再扭曲事實。夫妻各說各話，事件持續延燒，成為網路熱議焦點。事件爆發後，王子的工作受衝擊，原訂11月於上海舉辦的音樂會及台灣一日店長活動全面取消。他與粿粿共同代言的保健品牌「大立美」也火速宣布終止合作。

大立美聲明提到王子在事件發生後「第一時間誠懇致歉，並主動提出合意終止與本公司之合作」，經雙方協調後，合作關係已正式結束。品牌並澄清外界傳聞，強調王子僅擔任代言及主理人角色，並未參與公司投資或經營。

