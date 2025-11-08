王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭

王子與粿粿婚外情風暴持續延燒。翻攝meigo.c IG

王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。

王子與粿粿不倫戀持續延燒，廣告小妹近日在臉書發文分享個人想法，分析王子遭爆料後的反應：「沒有推託、沒有藉口，都鬧成這樣了還願意談和解金，要嘛對方手上有不可曝光的恐怖證據，要嘛王子受高人指點打感人牌。」更進一步透露，她私下與友人討論此事，大家一致認為若雙方真是為了孩子著想，不該讓談判陷入僵局。

她引述朋友的話說：「換作我是王子，就讓法院判決，沉寂一陣子後像阿翔一樣裝沒事繼續賺。」她不諱言，王子的演藝事業未來「能否繼續還很難說」，但認為：「粿粿應該已經走到了盡頭。」最後強調希望雙方盡快達成和解，讓這場婚變趕快落幕，別再折騰孩子。

