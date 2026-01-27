王子停工3個月首露面吃尾牙 范姜彥豐嗆：還要臉嗎？

王子現身公司尾牙。（圖／翻攝自Instagram＠prince_pstar、taiyomusic）

男星范姜彥豐2025年10月底開撕妻子粿粿（江瑋琳）婚內與王子（邱勝翊）出軌，消息鬧得沸沸揚揚。事件曝光後，王子公開道歉「確實有越界」並宣布全面停工，所屬經紀公司喜鵲娛樂也發聲暫停其所有工作安排。風波時隔數月後，王子26日被發現出席公司尾牙，引發關注，沒想到范姜彥豐見狀也回應了。

歌手金泰佑近日在社群平台Instaram限時動態上，分享自己參加經紀公司喜鵲娛樂的尾牙，除了拍到老闆蕭敬騰與老婆Summer（林有慧）在台上的畫面外，也意外捕捉到王子低調現身，可見他頂著平常的中分髮型，身穿白色連帽上衣以及黑色外套。而這是王子沉寂多時罕見露面，引發外界高度關注。

他吃尾牙一事經媒體報導後，范姜彥豐看到後在媒體的Threads貼文怒留言：「？還要臉嗎」。他的留言也引來兩派網友議論，「范姜撿到槍了」、「神回覆，嗆爆了」、「粗暴但很爽的言論」、「如果要臉，當初就不會那麼不要臉了」、「至少他這次是光明正大的吃，不是偷吃了」。

同時也有人認為「他只是被冷凍，但還是公司的人，請不要過頭，他去不去吃飯跟你無關，不要什麼都管」、「他吃不吃尾牙已經不涉略在當小王的範圍內了」、「就事論事就好，這個跟那件事沒關係」、「這件事是要沒完嗎」。

回顧這起事件，范姜彥豐在去（2025）年10月29日透過社群指控妻子粿粿與「棒棒堂」王子互動超越朋友界線，隨後雙方承認彼此確實有「逾矩行為」。但粿粿在道歉影片中落淚表示「兩人早已協議離婚，並非因第三者介入，對方甚至開出1600萬元離婚條件」，王子則是發文寫下227字致歉，並暫停所有演藝活動。

（圖／翻攝自Threads）

