王子偷吃人妻粿粿下場慘了！喜鵲嚴正聲明：停止所有演藝工作

王子（右）與粿粿雙雙認了發生越矩行為。翻攝IG＠meigo.c

王子（邱勝翊）與已婚的粿粿（江瑋琳）發生「越矩行為」，被粿粿老公范姜彥豐點名爆料，所屬經紀公司喜鵲娛樂3日晚間二度發聲，也是正式聲明，嚴正表示將暫停王子所有演藝工作。

喜鵲娛樂聲明表示：「近日，因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，我們深表歉意與遺憾。」

聲明中繼續表示：「於此，公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。最後，再次感謝大家的關心。謝謝。」而之前也宣布，王子11月16日原本預計要在上海舉辦的演唱會，也緊急宣布取消。

喜鵲娛樂針對王子行為發出正式聲明。翻攝喜鵲娛樂臉書



