王子偷吃人妻粿粿「扯出陳零九」？前女友呼呼疑暗酸 15字心聲曝光

娛樂中心／綜合報導

粿粿（左）與王子（右）爆不倫戀。（圖／記者鄭孟晃攝影）

藝人粿粿2022年和范姜彥豐結婚，婚後育有1女「小粿醬」，豈料范姜昨（29）日出面踢爆女方婚內出軌，更直指王子（邱勝翊）是他們婚姻的第三者，消息引發全演藝圈關注。網紅呼呼（林芷瑩）過去曾和陳零九愛情長跑10年，無奈最終卻以分手收場，隨著粿粿與范姜那段如同童話般愛情的幻滅，呼呼似乎有所感觸。

呼呼（左）與陳零九（右）2023年無預警對外宣布分手。（圖／翻攝自呼呼IG）

呼呼分手陳零九後，仍不時透過社群分享生活，她昨（29）日在IG限時動態曬出和友人的聊天截圖，只見對方寫下「他們兩個男女完蛋」、「每次看到這種的，都覺得你當初人太好」、「不過人家有婚姻有小孩更慘」，對話中並無指名道姓，但不難看出呼呼與友人正在討論粿粿與王子的感情風波，而呼呼則在配文中意有所指表示：「至少我不用一直上心靈課程買心安。」一番話曝光後，也讓當初呼呼與陳零九「和平分手」一說被打上問號。

廣告 廣告

呼呼IG限時動態發文。（圖／翻攝自呼呼IG）

陳零九與呼呼分手後風波不斷，先是因代言非法虛擬貨幣平台捲入官司、前往私人招待所參加朋友聚會，結果現場其中一人卻被搜出大麻菸，後來再爆出涉嫌偽造病歷閃兵，演藝工作全面停擺。不僅如此，網紅Andy日前指控前女友張家寧打算「讓他人財兩失」，更爆出公關危機群組中有男藝人牽線參與，網友循跡推測該名男藝人正是陳零九，讓陳零九無奈發文替自己發聲。

Andy透露該名男藝人具有知名度、副業經營有成；而陳零九除了過去曾坦承自己受邀參加過心靈課程，也被發現曾找張家寧及展榮、展瑞合作單曲，外界因此猜測他與家寧有私交。對於自己無端捲入Andy與家寧風波，陳零九無奈反擊：「如果不是我，有人會跟我道歉嗎？沒有。」更表示：「要是我真的有能力發動網軍跟請媒體寫新聞，要不要看看媒體都怎麼寫我。」不久後更發佈一首自創曲「公關危機」自嘲。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

《全明星》粿粿偷吃王子！「籃隊隊長」胡宇威震驚發聲 私下交集曝光了

鄧佳華交往簡簡假的！他私下自爆「合作內幕」 關鍵對話外流

分手鄧佳華2個月！前女友簡簡「雙腿交纏瑋哥」全被拍 本人正面回應了

才遭控劈腿同門師妹 許凱又爆長期聚賭！前女友「連發10篇文」全面開戰

