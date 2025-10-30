王子偷吃早露餡！昔自爆2障眼法藏愛 粿粿全命中網傻眼

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

王子（邱勝翊）昨（29）日被指控介入女星粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻，他也在社群發文致歉，表示自己與粿粿「超過朋友間應有的界線」。事件爆發後，許多網友開始挖出王子過去上節目的片段，其中他曾在節目《來吧！哪裡怕》中大談感情觀，其對象條件與相處方式竟與粿粿不謀而合，讓網友相當傻眼。

王子被指控介入粿粿與范姜彥豐的婚姻。（圖／翻攝自IG）

王子在節目中表示，自己傾向與圈內人交往，原因除了對方比較能理解自己的工作行程與環境外，也能相對了解彼此的朋友圈與背景。被問到出門約會是否會引起關注時，王子直言：「我除了公開那個，我沒有單獨跟女朋友出去過。」他也坦言，其實比較喜歡大家一起行動。

至於過去被拍到的緋聞，王子解釋，會被拍到是因為與對方沒有怎麼樣，「真的不行，沒有要公開的，就會藏得很深。」影片被挖出後，許多網友發現，王子所說的對象條件與藏戀情方式似乎都與粿粿吻合，直呼：「看到新聞就想到這段，一群人出去打煙霧。」

其實，王子早期曾與楊丞琳、鬼鬼（吳映潔）、郭雪芙傳出緋聞，但始終未坦承戀情。先前他也多次被拍到與席惟倫單獨相處，雙方未公開回應。出道至今，王子僅認愛港星鄧麗欣。據悉，兩人由應采兒牽線，在多次被目擊一同出遊後，鄧麗欣首先大方坦承戀情，王子隨後默認，但因聚少離多，雙方於2021年6月在社群宣布分手。





