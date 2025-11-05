王子偷吃粿粿停工 郭源元7年前「與他玩狼人殺」曝唯一交集

藝人「王子」邱勝翊日前遭范姜彥豐指控介入他與「粿粿」江瑋琳的婚姻，引發軒然大波。郭源元5日擔任《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》活動大使，被問及此事，坦言雖有看到相關新聞，但與3人都沒有私交，僅純粹當新聞事件關注。

郭源元5日擔任《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》活動大使。（圖／詠威互動科技提供）

郭源元透露自己是重度手機使用者，平均一天約滑3小時，特別喜歡在Threads和Instagram上瀏覽，難免會看到演藝圈的八卦事件。談到王子近來捲入與粿粿的不倫戀，她表示兩人沒有合作過，私底下也沒有聯繫，唯一的交集是大約在7年前一起玩過狼人殺，「當時跟很多朋友一起，但私底下不會聯繫。」

郭源元表示從小最喜歡的童話人物就是愛麗絲， 「 她代表著勇敢，也是我追夢的目標」。（圖／詠威互動科技提供）

對於王子因感情生活形象翻車，郭源元稱「不會有訝異或不訝異的情緒，就是看到一個故事跟新聞。」表示她其實更喜歡關注溫馨、正向的內容，「我看到民眾作善意小舉動，會一個一個存下來，餵我的Threads演算法。」

她也提到之前有幫助一個走不動的86歲的婦人回家，「我扶阿嬤回家的時候算了一下，再活一次36歲，我都沒有阿嬤年紀大，她是這麼年長的智慧存在，突然覺得我手上扶的是人間奇蹟啊。」直到看到該名婦人的外傭在門口迎接，她才放心離開。

郭源元透露第3本圖文書即將出版，而日前拍好的戲劇作品，計畫也將在2026年推出。（圖／詠威互動科技提供）

另外，郭源元談到前陣子轉發江祖平控訴前男友龔益霆涉性侵的新聞，則解釋：「我轉發了國外新聞事件，我覺得應該讓羞恥感轉向，媒體覺得我是聲援江祖平，但是我是在表達一個現象，大家看到受害人被性暴力、性剝削的時候，不應該去譴責受害人，而是讓羞愧感全方位在加害者身上。」

聊到演藝近況，郭源元開心分享第3本圖文書即將出版，很快的會與粉絲們見面，而日前拍好的戲劇作品，計畫也將在2026年推出。她笑說距離上本創作有1年多的時間，最新的手繪創作本以愛為主題，「我喜歡觸動心靈的感覺，人活著就要有喜怒哀樂的感受，這才是最真實的人生，特別是擁有愛會讓人開心的，凝聚在這本書中，期待大家會喜歡」。

