王子偷吃粿粿再發道歉聲明！「賠償⾦超出負荷」積極協商盼分期

藝人范姜彥豐指控老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引起軒然大波。王子今（4）晚二度發表聲明，強調「錯就是錯」，因此再次正式、公開道歉，並提到先前向范姜多次商討賠償⾦額，不過因為超出負荷，雙方沒有達成共識。

王子在道歉聲明中承認，的確在范姜彥豐與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的⾏為，對兩人都感到非常抱歉，並表示沒有逃避每⼀次的協商，都⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通。

王子指出，曾提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，讓對方了解賠償⾦額是超過負荷的，也有協調能不能分期付款，可惜雙⽅共識不同。

對於外界的指責，王子表示，非常對不起這份道歉不夠即時，但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄裡⾯還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料，真的不知該如何澄清。

王子說，「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決。但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，懇請⼤家事實的責難⽌於我，我全權承擔，不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。」

王子聲明全文： 對不起 錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝ 從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對 在此風波發⽣前協商會⾯的時候 我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額， 我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉 對不起 在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為 對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。 ⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通， 非常對不起，我這份道歉不夠即時 但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄裡⾯還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友 爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清， 因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清⋯ 到今天我決定無論如何， 最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。 其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來， 因此我沒有逃避也不會逃避， 作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。 從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對， 我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的， 您跟立達老關謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答， 您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明， 我也完整詳細的整理所有記錄， 並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的， 我真的毫無保留，全⼒配合溝通 因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款， 但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。 我知道犯錯就要付出代價這是我應得的所有的責難我不會逃避 也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決 真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起 抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿， 但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害， 懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔， 但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。 對於范姜彥豐先⽣與粿粿 我真的真的很抱歉 —邱勝翊

責任編輯／洪季謙

