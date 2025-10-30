王子偷吃粿粿形象翻車 羅志祥露面曝已斷聯5年：沒資格評論別人的事
「亞洲天王」羅志祥30日出席新歌〈做伙〉MV特別放映會。對於2020年曾被拍到一起打球的「球友」邱勝翊（王子）近日遭范姜彥豐指控與粿粿談婚外情，他低調表示與王子已將近5年沒有聯絡，「有看到新聞，我沒資格評論別人的事情。」只希望他們能好好解決。
〈做伙〉是羅志祥出道以來首支全閩南語創作單曲，唱出現代人在現實壓力下仍努力生活的心聲。MV邀新銳導演鄔鶴宏執導，更邀請實力派演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷出演。
羅志祥在MV中飾演被騙錢、仍堅持報案求助的打工族，陳峻廷飾演外表冷漠卻暗中幫助他的刑警，而馬志翔則特別出演被命運推著走的詐騙車手，3人分別都詮釋了無奈又真實的社會寫照。特映會上，羅志祥分享創作心情：「〈做伙〉這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊那些默默努力、卻沒人看見的人。」
更令人意外的是，羅志祥透露飾演車手的馬志翔，竟然是他的遠房親戚，笑說：「一開始馬志翔先跟我說的，當下我嚇到。他說他有天跟媽媽聊到最近常跟我打球，結果他媽媽突然說：『你知道你跟志祥是親戚嗎？』後來我去問我阿公，才知道我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，原來這真的是有淵源！」
羅志祥也分享這幾年他享受用影像說故事的過程：「我很喜歡創作，不論是編劇、剪輯，還是用畫面傳達情感。以前MV焦點會放在自己身上，現在我更想讓每個角色都被看見，讓整體畫面更有溫度。」
他在MV中也從不設限角色選擇，從先前與楊貴媚合作飾演母子的細膩表現，到這次詮釋勞工，他近年不斷嘗試各種角色，讓觀眾看見他在表演上的深度與成長，認為「人生如戲，我們都在演自己的故事。能跳脫現實去體驗不同的人生，我覺得很好玩。其實不需要太多功課，只要真心投入，就能成立。」
活動最後，羅志祥也與歌迷一同合照留念，現場氣氛熱烈。他表示，原本這次活動原本僅規劃舉辦一場，沒想到報名人數踴躍，最終加開兩場，仍有北中南的粉絲不斷敲碗希望能有特映場，因此他非常感謝大家的支持，未來也會持續透過音樂與影像分享、紀錄生活的真實面，讓更多人從作品中感受到力量與溫度。
《中天關心您|詐騙手法日益新，你我務必要小心》
反詐騙多方查證專線：165/110
