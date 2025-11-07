王子偷吃粿粿形象翻車！ 2年前喊「感情觀被動」被酸爆

藝人邱勝翊（王子）近來被范姜彥豐指控介入他與粿粿的婚姻，雖兩度發聲明致歉，但形象大翻車，目前演藝工作全面暫停。對此，有網友翻出他2023年在節目《11點熱吵店》透露感情觀是「來電才行動」的片段，認為對照如今狀況相當諷刺。

王子（右）與粿粿（左）日前遭范姜彥豐指控談不倫戀。（圖／翻攝自王子臉書）

王子2023年在《11點熱吵店》分享高中時的糗事，透露曾誤認陌生人為熟人，直接搶走對方手上的情書當場唸出，唸到一半才發現認錯人，只得尷尬道歉後逃離現場。他還提到自己在感情上較為謹慎，需確認雙方有好感才會有所行動。

王子自認感情觀被動。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

網友留言討論。（圖／翻攝自《11點熱吵店》臉書）

網友留言討論。（圖／翻攝自《11點熱吵店》臉書）

接著主持人Melody問王子是否曾被拒絕，他則自稱性格內向，若未感受到對方心意，絕不會貿然告白，並強調寫情書這類行為只有在雙方已有好感才會做，「我比較臉皮薄，要有明確的來電才會行動。」

然而這番話如今被網友拿出對比，揶揄他與粿粿「超出朋友間應有的界線」談不倫戀一事：「比較被動？所以是人妻勾引你的，真的是渣男」、「怕被拒絕，只能偷吃」、「理性到偷兄弟的女人」等，再度引發熱議。

